Бывшему свердловскому вице-губернатору заменили СИЗО на домашний арест

Олега Чемезова перевели из СИЗО под домашний арест из-за проблем со здоровьем. Защита неоднократно жаловалась на ненадлежащее обращение и утверждала, что экс-чиновника проверяют «на прочность»

Олег Чемезов (Фото: Илья Московец / URA.RU / ТАСС)

Центральный районный суд в Челябинске выпустил из СИЗО под домашний арест бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, передает E1.ru со ссылкой на его адвоката.

Как уточняет издание, причиной стало состояние здоровья экс-чиновника. В СИЗО бывший вице-губернатор находился с 30 сентября. Он просил не помещать его под арест, ссылаясь на состояние здоровья и необходимость ухода за детьми.

Олег Чемезов подозревается в мошенничестве с бюджетными субсидиями, выделенными Объединенной теплоснабжающей компании (ОТСК, «дочка» «Корпорации СТС»). По версии следствия, распоряжения о предоставлении средств подписывал экс-губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, а контроль за их расходованием возлагался на его заместителя. Точный размер ущерба не уточняется, известно лишь, что речь идет о сумме свыше 1 млн руб. Чемезов был освобожден от должности замгубернатора Свердловской области 25 сентября указом главы региона Дениса Паслера, а 29 сентября задержан по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Чиновник свою вину не признает. В сентябре суд отправил под домашний арест и супругу чиновника, Ирину Чемезову, обвиняемую в хищении бюджетных средств, выделенных на гранты департамента туризма. Средства предназначались для реализации проекта семейного оздоровительного центра и базы отдыха TAVA на озере Таватуй.

Адвокат Чемезова Мария Кирилова говорила РБК, что следствие «рискованно обращается» с состоянием здоровья ее подзащитного: экс-чиновник, по ее словам, был помещен под стражу при наличии заболеваний, включенных в перечень, при котором содержание в СИЗО признано нежелательным.

При отсутствии «надлежащего медицинского контроля, своевременного обследования и медикаментозного лечения» у него возможны «рецидив и обострение всех заболеваний, включая рак», настаивала защита. Кирилова также подчеркивала, что в отношении Чемезова следственные действия фактически не проводятся — по ее словам, его проверяют «на прочность».

В начале ноября Чемезова этапировали из СИЗО Екатеринбурга в Челябинск. Адвокат утверждала, что этапирование, назначенное «в ночь с 03.11 на 04.11» и совпавшее с праздничными днями, было осуществлено с целью психологического давления и изоляции — ни семья, ни защитники в течение праздников не знали, где находится экс‑чиновник.

Несмотря на близость городов, переезд занял более суток, в ходе которых у заключенного, имеющего ограничения в питании и потребность в частых приемах пищи и строго определенных продуктах, была лишь теплая вода, добавила тогда адвокат. Отсутствие питания во время этапа, как утверждала, защита, могло привести к приступу острого панкреатита с тяжелыми и потенциально «непоправимыми последствиями».