Бывшего вице-губернатора перевели из СИЗО Екатеринбурга в Челябинск

Олег Чемезов (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, подозреваемого по делу о мошенничестве с бюджетными субсидиями, этапировали из СИЗО № 1 Екатеринбурга в СИЗО № 7 Челябинска. Об этом РБК сообщила адвокат экс‑чиновника Мария Кирилова.

По словам Кириловой, следствие «рискованно обращается» с состоянием здоровья ее подзащитного: Чемезов помещен под стражу при наличии заболеваний, включенных в перечень, при котором содержание в СИЗО признано нежелательным. При отсутствии «надлежащего медицинского контроля, своевременного обследования и медикаментозного лечения» у него возможны «рецидив и обострение всех заболеваний, включая рак», настаивает адвокат бывшего чиновника. Кирилова также заявила, что в отношении Чемезова следственные действия фактически не проводятся — по ее словам, его проверяют «на прочность».

Защита утверждает, что этапирование, назначенное «в ночь с 03.11 на 04.11» и совпавшее с праздничными днями, было осуществлено с целью психологического давления и изоляции — ни семья, ни адвокаты в течение праздников не знали, где находится экс‑чиновник. Несмотря на близость городов, переезд занял более суток, в ходе которых у заключенного, имеющего ограничения в питании и потребность в частых приемах пищи и строго определенных продуктах, была лишь теплая вода, добавляет адвокат.

Отсутствие питания во время этапа, как утверждает защита, может привести к приступу острого панкреатита с тяжелыми и потенциально «непоправимыми последствиями». Адвокат напомнила, что аналогичный приступ уже был в день задержания, когда следствие, как утверждает она, лишало Чемезова питания в течение дня и он был госпитализирован «по скорой» из кабинета следователя. Кирилова назвала этап в праздничные дни «приемом следствия, направленным на оказание давления».

«Ведомости Урал» отмечают, что СИЗО-7 Челябинска известно как изолятор для «VIP-персон».

Чемезов подозревается в мошенничестве с бюджетными субсидиями, выделенными Объединенной теплоснабжающей компании (ОТСК, «дочка» «Корпорации СТС»). По версии следствия, распоряжения о предоставлении средств подписывал экс-губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, а контроль за их расходованием возлагался на его заместителя. Точный размер ущерба не уточняется, известно лишь, что речь идет о сумме свыше 1 млн руб.

В конце сентября суд по ходатайству следствия отправил Чемезова под арест до 15 ноября. На такой же срок были арестованы уральский бизнесмен Алексей Бобров и председатель совета директоров «Корпорации СТС» Татьяна Черных.

Адвокат просила суд ограничиться более мягкой мерой пресечения, аргументировав свою просьбу добровольной явкой Чемезова на допрос и состоянием его здоровья, а также наличием у подозреваемого семи детей. Суд не учел ее просьбу.