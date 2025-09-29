Бывшего свердловского вице-губернатора Олега Чемезова задержали

Олег Чемезов (Фото: Правительство Свердловской области)

Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов задержан. Об этом сообщило местное издание E1.ru и подтвердил источник РБК, знакомый с ситуацией.

Задержание связано с уголовным делом о субсидиях правительства области АО «ОТСК» (дочка «Корпорации СТС»).

25 сентября его уволили с поста после того, как он стал ответчиком по иску Генпрокуратуры о передаче государству компаний и имущества, связанных с «Корпорацией СТС».

