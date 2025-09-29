Бывшего свердловского вице-губернатора Олега Чемезова задержали
Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов задержан. Об этом сообщило местное издание E1.ru и подтвердил источник РБК, знакомый с ситуацией.
Задержание связано с уголовным делом о субсидиях правительства области АО «ОТСК» (дочка «Корпорации СТС»).
25 сентября его уволили с поста после того, как он стал ответчиком по иску Генпрокуратуры о передаче государству компаний и имущества, связанных с «Корпорацией СТС».
Материал дополняется
Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов
Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне
Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину
Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации
CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»
Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки
WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России
Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%
Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов