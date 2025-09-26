 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

«Корпорация СТС» раскрыла претензии следствия к совладельцу и руководству

Топ-менеджера Черных и совладельца «Облкоммунэнерго» Боброва не обвиняют в хищении, следствие считает неправомерным получение субсидий «дочкой» предприятия, компанией «ОТСК», в размере 508 млн руб., заявили в «Корпорации СТС»

Арестованных председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяну Черных и совладельца «дочки» корпорации «Облкоммунэнерго» Алексея Боброва не обвиняют в хищении, присвоении субсидий либо нецелевом их расходовании, говорится в заявлении «Корпорации СТС» об уголовном деле против них.

Против Черных и Боброва ведут расследование по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК, до десяти лет лишения свободы). Суд в Екатеринбурге 24 сентября отправил обоих под арест. В ходе судебных заседаний Бобров и Черных не признали вину.

«Корпорация СТС» — это холдинг, объединяющий коммунальные предприятия Урала — в Тюменской, Курганской, Свердловской, Челябинской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. «Дочки» холдинга работают в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, обращения с отходами.

«Следствие ссылается на неправомерность получения и расходования субсидий в размере 508 млн руб. <...> ставит под сомнение правомерность получения субсидии, полагая, что установленного АО «ОТСК» («дочка» «Облкоммунэнерго». — РБК) тарифа было достаточно для осуществления деятельности предприятия и необходимость в субсидии отсутствовала», — пояснил холдинг.

Претензия к расходованию средств связана с тем, что они были потрачены «на погашение задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов». Корпорация отметила, что тарифного источника финансирования на покрытие расходов коммунального предприятия недостаточно, поэтому нужны субсидии. Кроме того, компания не раз просила пересмотреть тарифы.

Обозначенная сумма субсидий была получена в 2022–2023 годах. Компания предоставила доказательства целевого расходования средств и подчеркнула, что Черных и Боброва не могли получить их в виде зарплаты.

Суд отправил в СИЗО совладельца Корпорации СТС
Общество
Алексей Бобров

Помимо этого уголовного дела, Бобров — ответчик по иску Генпрокуратуры о передаче государству компаний и имущества, связанных с «Корпорацией СТС». Их бенефициарами, по данным надзора, выступают Бобров и его бизнес-партнер Артем Биков, в начале 2000-х занимавший пост советника главы РАО «ЕЭС» Анатолия Чубайса. Помимо них, в качестве ответчика в заявлении указан вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.

В иске фигурирует и «Облкоммунэнерго». Как считает прокуратура, производственный комплекс «Корпорации СТС» был сформирован за счет государственного имущества этого предприятия с нарушениями антикоррупционного законодательства. В «Корпорации СТС» сообщили, что готовы передать государству «Облкоммунэнерго» в рамках урегулирования спора. При этом в компании подчеркнули, что считают свои действия законными.

Читайте РБК в Telegram.

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
мошенничество Корпорация СТС Алексей Бобров
Материалы по теме
Суд отправил в СИЗО совладельца Корпорации СТС
Общество
Следствие попросило арестовать совладельца «Корпорации СТС» Боброва
Политика
«Корпорация СТС» согласилась отдать государству «Облкоммунэнерго»
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Глава МАГАТЭ поговорил с Путиным о танго и «нетипичном лидере» Аргентины Политика, 21:08
В ЕС сочли отказом от реальности слова Трампа о возврате Украиной границ Политика, 21:00
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 21:00
Дембеле опередил Ямаля на 321 балл в голосовании за «Золотой мяч» Спорт, 20:49
Би-би-си рассказала о «Крысогеддоне» в западных странах Общество, 20:37
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Худший клуб КХЛ проиграл седьмой подряд матч Спорт, 20:29
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Суд заочно арестовал секс-просветительницу Александру Казанцеву Политика, 20:28
Чемпион НХЛ лишился капитана из-за травмы колена Спорт, 20:25
Путин на собрании глав регионов назвал ключевую задачу Общество, 20:04
Axios узнал об отказах Трампа продать ракеты Tomahawk для Украины Политика, 20:03
Минэкономики назвало риски для экономического прогноза Экономика, 20:01
«Динамо» впервые после назначения Карпина выиграло два подряд матча в РПЛ Спорт, 20:01
Власти запланировали индексацию зарплат «неуказным» бюджетникам Экономика, 20:00