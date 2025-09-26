«Корпорация СТС» раскрыла претензии следствия к совладельцу и руководству

Топ-менеджера Черных и совладельца «Облкоммунэнерго» Боброва не обвиняют в хищении, следствие считает неправомерным получение субсидий «дочкой» предприятия, компанией «ОТСК», в размере 508 млн руб., заявили в «Корпорации СТС»

Арестованных председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяну Черных и совладельца «дочки» корпорации «Облкоммунэнерго» Алексея Боброва не обвиняют в хищении, присвоении субсидий либо нецелевом их расходовании, говорится в заявлении «Корпорации СТС» об уголовном деле против них.

Против Черных и Боброва ведут расследование по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК, до десяти лет лишения свободы). Суд в Екатеринбурге 24 сентября отправил обоих под арест. В ходе судебных заседаний Бобров и Черных не признали вину.

«Корпорация СТС» — это холдинг, объединяющий коммунальные предприятия Урала — в Тюменской, Курганской, Свердловской, Челябинской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. «Дочки» холдинга работают в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, обращения с отходами.

«Следствие ссылается на неправомерность получения и расходования субсидий в размере 508 млн руб. <...> ставит под сомнение правомерность получения субсидии, полагая, что установленного АО «ОТСК» («дочка» «Облкоммунэнерго». — РБК) тарифа было достаточно для осуществления деятельности предприятия и необходимость в субсидии отсутствовала», — пояснил холдинг.

Претензия к расходованию средств связана с тем, что они были потрачены «на погашение задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов». Корпорация отметила, что тарифного источника финансирования на покрытие расходов коммунального предприятия недостаточно, поэтому нужны субсидии. Кроме того, компания не раз просила пересмотреть тарифы.

Обозначенная сумма субсидий была получена в 2022–2023 годах. Компания предоставила доказательства целевого расходования средств и подчеркнула, что Черных и Боброва не могли получить их в виде зарплаты.

Помимо этого уголовного дела, Бобров — ответчик по иску Генпрокуратуры о передаче государству компаний и имущества, связанных с «Корпорацией СТС». Их бенефициарами, по данным надзора, выступают Бобров и его бизнес-партнер Артем Биков, в начале 2000-х занимавший пост советника главы РАО «ЕЭС» Анатолия Чубайса. Помимо них, в качестве ответчика в заявлении указан вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.

В иске фигурирует и «Облкоммунэнерго». Как считает прокуратура, производственный комплекс «Корпорации СТС» был сформирован за счет государственного имущества этого предприятия с нарушениями антикоррупционного законодательства. В «Корпорации СТС» сообщили, что готовы передать государству «Облкоммунэнерго» в рамках урегулирования спора. При этом в компании подчеркнули, что считают свои действия законными.