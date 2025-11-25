Ущерб по делу продюсера «Ласкового мая» составил около 500 млн руб.

Андрей Разин (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Правоохранительные органы оценили материальный ущерб по уголовному делу в отношении продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина в 500 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным следствия, Разин длительное время использовал поддельный договор с поэтом Сергеем Кузнецовым для получения средств как правообладатель музыкальных произведений. Деньги, которые должны были поступать автору песен в качестве лицензионных отчислений, присваивались продюсером, полагает следствие.

Адвокат семьи покойного солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова Асель Мухтарова-Казарновская подтвердила, что уголовное дело было возбуждено еще в 2021 году. Вдова поэта Кузнецова признана потерпевшей по делу.

В материалах дела отмечается, что Разин объявлен в межгосударственный розыск. В отношении него заочно вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). За это преступление может грозить до 10 лет лишения свободы.

Представители правоохранительных органов уточнили, что сумма ущерба в 500 млн руб. является предварительной и может быть уточнена по мере завершения следственных действий.