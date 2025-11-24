 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина объявили в розыск

Продюсера «Ласкового мая» Разина объявили в розыск по делу о мошенничестве
Андрей Разин объявлен в уголовный розыск по делу о мошенничестве. Следствие считает, что он на протяжении длительного времени присваивал выплаты, которые должны были поступать автору песен Сергею Кузнецову
Андрей Разин
Андрей Разин (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин объявлен в уголовный розыск, следует из базы МВД.

В карточке не уточняется, в чем его обвиняют. Как ранее сообщила «РИА Новости» адвокат Асель Мухтарова-Казарновская, Разину заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Дело открыто по факту присвоения средств, которые должны были быть выплачены автору песен Сергею Кузнецову в качестве лицензионного вознаграждения за исполнение его песен. Потерпевшей признана вдова Кузнецова.

По версии следствия, продюсер на протяжении длительного времени использовал поддельный договор с Кузнецовым, что позволило ему получать выплаты как правообладателю произведений. Разину грозит до десяти лет лишения свободы.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве и Андрею Разину.

Мать основателя «Ласкового мая» подала в суд на вдову Шатунова
Общество
Юрий Шатунов

Ранее Разин добивался признания недействительной сделки 2019 года между Кузнецовым и бывшим солистом Юрием Шатуновым, утверждая, что исключительные права на 27 песен ему были переданы еще в 1992 году.

Однако Промышленный районный суд признал представленный им договор недействительным, тогда как подлинность соглашения Кузнецова и Шатунова была подтверждена. В начале августа Оренбургский областной суд отклонил апелляцию Разина и подтвердил решение нижестоящего.

Группу «Ласковый май» Сергей Кузнецов создал в 1986 году в Оренбурге. Первой популярной песней коллектива стали «Белые розы» в исполнении Юрия Шатунова.

В 1992 году группа распалась по инициативе продюсера Андрея Разина. Шатунов объяснял распад внутренними разногласиями по поводу распределения доходов. После этого он переехал в Германию и отсудил у Разина 10 млн руб. Сам Разин перебрался в США, где продолжились его судебные разбирательства с наследниками Шатунова, который скончался в июне 2022 года в возрасте 49 лет, вскоре после него умер и Сергей Кузнецов.

