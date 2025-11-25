Стало известно, в какой стране скрывается продюсер «Ласкового мая» Разин
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, объявленный в розыск и проходящий по делу о мошенничестве в особо крупном размере, находится на территории США, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Фигурант дела о мошенничестве скрылся от предварительного следствия на территории США и не собирается возвращаться», — сказал собеседник агентства.
Как сообщает ТАСС, Разин имеет гражданство России и Турции, однако, по данным следствия, покинул страну после начала расследования.
Продюсеру «Ласкового мая» вменяется хищение средств, которые должны были быть выплачены поэту Сергею Кузнецову в качестве лицензионного вознаграждения за исполнение его песен. Потерпевшей по делу признана вдова Кузнецова.
По данным следствия, Разин длительное время использовал поддельный договор с Кузнецовым, выдавая себя за правообладателя его произведений.
Ущерб предварительно оценивается примерно в 500 млн руб., однако сумма может быть уточнена к завершению следствия. В отношении Разина вынесено заочное постановление о возбуждении дела по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере), 24 ноября его объявили в розыск. Продюсеру грозит до десяти лет лишения свободы.
Ранее Андрей Разин пытался оспорить сделку 2019 года между Кузнецовым и бывшим солистом группы Юрием Шатуновым, утверждая, что исключительные права на 27 композиций были переданы ему еще в 1992 году.
Суд признал договор, представленный продюсером, недействительным, тогда как подлинность соглашения Кузнецова и Шатунова была подтверждена. В августе Оренбургский областной суд оставил это решение в силе, отклонив апелляцию Разина.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили