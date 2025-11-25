 Перейти к основному контенту
Стало известно, в какой стране скрывается продюсер «Ласкового мая» Разин

ТАСС: продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин скрывается от следствия в США
Андрей Разин
Андрей Разин (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, объявленный в розыск и проходящий по делу о мошенничестве в особо крупном размере, находится на территории США, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Фигурант дела о мошенничестве скрылся от предварительного следствия на территории США и не собирается возвращаться», — сказал собеседник агентства.

Как сообщает ТАСС, Разин имеет гражданство России и Турции, однако, по данным следствия, покинул страну после начала расследования.

Суд отказал Разину в получении прав на песни группы «Ласковый май»
Общество
Андрей Разин

Продюсеру «Ласкового мая» вменяется хищение средств, которые должны были быть выплачены поэту Сергею Кузнецову в качестве лицензионного вознаграждения за исполнение его песен. Потерпевшей по делу признана вдова Кузнецова.

По данным следствия, Разин длительное время использовал поддельный договор с Кузнецовым, выдавая себя за правообладателя его произведений.

Ущерб предварительно оценивается примерно в 500 млн руб., однако сумма может быть уточнена к завершению следствия. В отношении Разина вынесено заочное постановление о возбуждении дела по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере), 24 ноября его объявили в розыск. Продюсеру грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее Андрей Разин пытался оспорить сделку 2019 года между Кузнецовым и бывшим солистом группы Юрием Шатуновым, утверждая, что исключительные права на 27 композиций были переданы ему еще в 1992 году.

Суд признал договор, представленный продюсером, недействительным, тогда как подлинность соглашения Кузнецова и Шатунова была подтверждена. В августе Оренбургский областной суд оставил это решение в силе, отклонив апелляцию Разина.

