Общество⁠,
0

На суде объяснили цель отъезда в США продюсера «Ласкового мая» Разина

Андрей Разин
Андрей Разин (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин продал дом в России и уехал в США, чтобы провести там медицинскую операцию, а не скрыться от следствия, заявил представитель предпринимателя Александр Жарков на заседании Хостинского районного суда Сочи, передает корреспондент «РИА Новости». В суде рассматривалось ходатайство Разина о пересмотре дела о защите авторских прав на песни группы в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.

По словам Жаркова, у Разина нет американского гражданства. Из США он переехал в Турцию, где получил паспорт этой страны.

Ранее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что Разин скрылся от предварительного следствия на территории Соединенных Штатов и не собирается возвращаться в Россию для проведения следственных действий. Кроме того, следователи московского управления МВД России, по данным агентства, заочно вынесли постановление о возбуждении в отношении Разина дела по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество).

Продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина объявили в розыск
Общество
Андрей Разин

Наследники семьи солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова обвинили Разина в том, что он использовал поддельный договор с автором песен Сергеем Кузнецовым для получения денег.

В августе 2024 года Хостинский суд Сочи удовлетворил иск семьи Шатунова и признал за наследниками права на 23 песни группы, включая «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер». Разин обратился с жалобой в Верховный суд. Продюсер утверждал, что между ним и Кузнецовым в 1992 году был заключен договор, из которого следовало, что Разин получил права на объекты интеллектуальной собственности, а именно на 27 песен, в число которых входят 23 спорные.

Теперь продюсер заявил о вновь открывшихся обстоятельствах, касающихся авторства музыкальных произведений, и потребовал пересмотра дела. Он подал ходатайство через своего представителя в России.

Суд в Сочи на заседании 4 декабря постановил отложить пересмотр дела на 19 января 2026 года в связи с привлечением к процессу Социального фонда России и требованием установления места проживания Андрея Разина, Светланы Шатуновой (Чумаковой) и ее детей.

Бывший солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов умер от обширного инфаркта 23 июня 2022 года. Ему было 48 лет. Через три с половиной месяца — 7 ноября 2022 года — скончался в Оренбурге композитор Сергей Кузнецов. Ему было 58 лет.

Авторы
Теги
Денис Малышев
Андрей Разин «Ласковый май» авторские права Юрий Шатунов суд гражданство США
