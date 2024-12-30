Казахстан отправил Бразилии черные ящики с азербайджанского самолета

Самописцы получит страна-производитель самолета. По сведениям агентства APA, Россия предлагала отдать ящики комитету СНГ, но против выступил Азербайджан

Фото: news.ru / Global Look Press

Казахстан отправил в Бразилию черные ящики с упавшего под Актау азербайджанского самолета, сообщает казахстанский Минтранс.

«Комиссия по расследованию авиационного происшествия вылетела в Бразилию. Черные ящики будут доставлены в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA)», — сказано в сообщении.

«Оба самописца найдены. Сейчас они транспортируются для расшифровки. На этом конкретном воздушном судне установлен самописец, который записывает два часа работы экипажа и технических параметров судна. Практически вся картина происшествия будет видна в ходе расследования», — рассказал казахстанский вице-министр транспорта Талгат Ластаев.

Государство, которое проводит расследование крушения самолета, самостоятельно принимает решение, какой стране передавать черные ящики для расшифровки. По сведениям азербайджанского агентства APA, Россия и Казахстан предлагали передать черные ящики Международному авиационному комитету (МАК) СНГ, но Азербайджан отказался. Казахская сторона обещала Азербайджану обеспечить объективное расследование.

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Бразилия — страна-производитель самолета Embraer E190, который использовался авиакомпанией Azerbaijan Airlines (AZAL) на рейсе Баку — Грозный.

На борту находились 67 человек (в том числе пять членов экипажа) — 38 погибли, 29 выжили; в том числе 16 россиян, из них семь погибли. Большинство пассажиров были гражданами Азербайджана.

Российский президент Владимир Путин извинился перед азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в связи с тем, что «трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России». Борт пытался приземлиться в Чечне, когда регион атаковали украинские беспилотники, работали системы ПВО, пояснил президент.

Азербайджан требует от России «признать свою вину», наказать виновных и выплатить компенсации. Самолет потерял управление из-за средств радиоэлектронной борьбы и был поврежден огнем с земли, уверен Алиев. По его мнению, стрельба велась непреднамеренно и самолет сбили случайно.