 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
0 

Казахстан отправил Бразилии черные ящики с азербайджанского самолета

Казахстан отправил Бразилии черные ящики с упавшего азербайджанского самолета
Сюжет
Катастрофа самолета Баку-Грозный
Самописцы получит страна-производитель самолета. По сведениям агентства APA, Россия предлагала отдать ящики комитету СНГ, но против выступил Азербайджан
Фото: news.ru / Global Look Press
Фото: news.ru / Global Look Press

Казахстан отправил в Бразилию черные ящики с упавшего под Актау азербайджанского самолета, сообщает казахстанский Минтранс.

«Комиссия по расследованию авиационного происшествия вылетела в Бразилию. Черные ящики будут доставлены в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA)», — сказано в сообщении.

«Оба самописца найдены. Сейчас они транспортируются для расшифровки. На этом конкретном воздушном судне установлен самописец, который записывает два часа работы экипажа и технических параметров судна. Практически вся картина происшествия будет видна в ходе расследования», — рассказал казахстанский вице-министр транспорта Талгат Ластаев.

Государство, которое проводит расследование крушения самолета, самостоятельно принимает решение, какой стране передавать черные ящики для расшифровки. По сведениям азербайджанского агентства APA, Россия и Казахстан предлагали передать черные ящики Международному авиационному комитету (МАК) СНГ, но Азербайджан отказался. Казахская сторона обещала Азербайджану обеспечить объективное расследование.

Казахстан отправил Бразилии черные ящики с азербайджанского самолета
Video

Бразилия — страна-производитель самолета Embraer E190, который использовался авиакомпанией Azerbaijan Airlines (AZAL) на рейсе Баку — Грозный.

На борту находились 67 человек (в том числе пять членов экипажа) — 38 погибли, 29 выжили; в том числе 16 россиян, из них семь погибли. Большинство пассажиров были гражданами Азербайджана.

Российский президент Владимир Путин извинился перед азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в связи с тем, что «трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России». Борт пытался приземлиться в Чечне, когда регион атаковали украинские беспилотники, работали системы ПВО, пояснил президент.

Азербайджан требует от России «признать свою вину», наказать виновных и выплатить компенсации. Самолет потерял управление из-за средств радиоэлектронной борьбы и был поврежден огнем с земли, уверен Алиев. По его мнению, стрельба велась непреднамеренно и самолет сбили случайно.

Читайте РБК в Telegram.

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Самые яркие кадры 2024 года. Подборка РБК

Как сервировать новогодний стол. Инструкция

Песков прокомментировал перспективы завершения военного конфликта на Украине

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Что будет с биткоином в ближайшую неделю

Российский шахматист в 18 лет выиграл чемпионат мира

Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри

Главные события 2024 года по версии российских виноделов

Какие станции метро открылись в Москве в 2024 году. Фото

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Казахстан Бразилия черные ящики
Материалы по теме
В Южной Корее нашли тела всех жертв самой крупной авиакатастрофы в стране
Общество
В Канаде самолет загорелся после неудачной посадки
Общество
Власти назвали предварительную причину крушения самолета Jeju Air
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 105,95 (+2,65) Инвестиции, 27 дек, 19:15 Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 100,53 (+1,3) Инвестиции, 27 дек, 19:15
Экс-министра обороны Армении отпустили из полиции после задержанияПолитика, 17:47
Что такое концепция Digital Employee Experience и почему она важнаОтрасли, 17:44
Мы открываем бизнес: как предприниматели работают в регионахТренды, 17:40
Россия и Украина обменялись пленными по формуле 150 на 150Политика, 17:32
Флагман бизнес-класса: чем удивит ЖК «Адмирал» в Южном портуНедвижимость, 17:20
В пожаре в Бангкоке погибли граждане США, Бразилии и УкраиныОбщество, 17:19
Хоккеист «Салавата Юлаева» сделал второй хет-трик за три матчаСпорт, 17:11
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Путин передал производителя Bud и «Клинского» во временное управлениеБизнес, 17:11
«Газинформсервис» отметил важность взаимного признания цифровой подписиРБК Компании, 17:09
Обзор Solaris HC: технические характеристики, особенности, комплектацииAutonews, 17:08
Казахстан отправил Бразилии черные ящики с азербайджанского самолетаОбщество, 16:49
Красную площадь закроют в новогоднюю ночьГород, 16:45
В Словакии назвали чушью обвинения Зеленского в сговоре с РоссиейПолитика, 16:42
«Металлург» вырвал победу у «Авангарда» в концовке матчаСпорт, 16:36