Токаев и Алиев обменялись соболезнованиями в ходе телефонного разговора
Президент Казахстана Касым-Жормат Токаев и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора обменялись соболезнованиями и выразили слова поддержки семьям погибших в авиакатастрофе самолета рядом с городом Актау. Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Алиев поблагодарил Токаева за проведение спасательных операций и высоко оценил работу спасателей. Он также выразил признательность казахстанским медикам и подчеркнул, что большинство раненых граждан Азербайджана уже вернулись домой.
Токаев, в свою очередь, заявил, что по его поручению создана специальная комиссия для расследования авиакатастрофы.
Пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение на территории Казахстана 26 декабря. В результате катастрофы погибли 38 человек. Еще 25 жертв — граждане Азербайджана, семь — России, шесть (в том числе два ребенка) — Казахстана.
В числе выживших — 29 человек. Из пострадавших 11 находились в состоянии средней степени тяжести. Среди госпитализированных были 15 граждан Азербайджана, девять россиян, два гражданина Киргизии и два человека с неустановленным гражданством.
В опубликованном Баку 26 декабря списке погибших значатся 25 человек. Всего на борту было 67 человек, большинство — граждане Азербайджана.
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