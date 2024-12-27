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Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
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Токаев и Алиев обменялись соболезнованиями в ходе телефонного разговора

Сюжет
Катастрофа самолета Баку-Грозный
Ильхам Алиев и Касым-Жормат Токаев
Ильхам Алиев и Касым-Жормат Токаев (Фото: Администрация Президента Азербайджана)

Президент Казахстана Касым-Жормат Токаев и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора обменялись соболезнованиями и выразили слова поддержки семьям погибших в авиакатастрофе самолета рядом с городом Актау. Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Алиев поблагодарил Токаева за проведение спасательных операций и высоко оценил работу спасателей. Он также выразил признательность казахстанским медикам и подчеркнул, что большинство раненых граждан Азербайджана уже вернулись домой.

Токаев, в свою очередь, заявил, что по его поручению создана специальная комиссия для расследования авиакатастрофы.

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Общество
Фото:Bruce Bennett / Getty Images

Пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение на территории Казахстана 26 декабря. В результате катастрофы погибли 38 человек. Еще 25 жертв — граждане Азербайджана, семь — России, шесть (в том числе два ребенка) — Казахстана.

В числе выживших — 29 человек. Из пострадавших 11 находились в состоянии средней степени тяжести. Среди госпитализированных были 15 граждан Азербайджана, девять россиян, два гражданина Киргизии и два человека с неустановленным гражданством.

В опубликованном Баку 26 декабря списке погибших значатся 25 человек. Всего на борту было 67 человек, большинство — граждане Азербайджана.

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Казахстан Азербайджан Касым-Жомарт Токаев Ильхам Алиев телефонный разговор
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