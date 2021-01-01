Силовики провели обыски в доме красноярского бизнесмена Быкова

Сам Быков находится под арестом по подозрению в организации заказного убийства

Анатолий Быков (Фото: Следственный комитет РФ / ТАСС)

В доме красноярского бизнесмена Анатолия Быкова проходят обыски по делу о неуплате налогов, сообщили РБК в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

«В рамках дела в отношении Анатолия Быкова по факту уклонения от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ) проведены обыски в резиденции подозреваемого», — сказали в СК. В ходе оперативных действий следователи изъяли «документы финансово-хозяйственной деятельности организаций, подконтрольных Быкову».

Как отмечает «РИА Новости», накануне адвокат Быкова Алексей Прохоров сообщал о приезде бойцов СОБРа в резиденцию «Сосны», где проживает семья предпринимателя.

Дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере против Быкова завели в конце октября.

Сам бизнесмен и бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края Анатолий Быков сейчас находится под арестом по подозрению в организации заказного убийства. Следствие считает, что летом 2004 года Быков поручил своему знакомому убить учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов взамен на вознаграждение в размере $50 тыс. Само убийство было совершено в январе 2005 года: наемный исполнитель выстрелил в мужчину не меньше четырех раз, сообщал СК.