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Силовики провели обыски в доме красноярского бизнесмена Быкова

Сам Быков находится под арестом по подозрению в организации заказного убийства
Анатолий Быков
Анатолий Быков (Фото: Следственный комитет РФ / ТАСС)

В доме красноярского бизнесмена Анатолия Быкова проходят обыски по делу о неуплате налогов, сообщили РБК в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

«В рамках дела в отношении Анатолия Быкова по факту уклонения от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ) проведены обыски в резиденции подозреваемого», — сказали в СК. В ходе оперативных действий следователи изъяли «документы финансово-хозяйственной деятельности организаций, подконтрольных Быкову».

Как отмечает «РИА Новости», накануне адвокат Быкова Алексей Прохоров сообщал о приезде бойцов СОБРа в резиденцию «Сосны», где проживает семья предпринимателя.

Дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере против Быкова завели в конце октября.

Сам бизнесмен и бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края Анатолий Быков сейчас находится под арестом по подозрению в организации заказного убийства. Следствие считает, что летом 2004 года Быков поручил своему знакомому убить учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов взамен на вознаграждение в размере $50 тыс. Само убийство было совершено в январе 2005 года: наемный исполнитель выстрелил в мужчину не меньше четырех раз, сообщал СК.

Бизнесмену Быкову предъявили обвинение в подстрекательстве к убийству
Общество
Анатолий Быков (второй слева)

В 1990-е годы Быков был владельцем Красноярского алюминиевого завода, в 1998–2000-м — председателем его совета директоров. В 2002 году Быкова приговорили к условному заключению по обвинению в причастности к покушению на криминального авторитета Вилора Струганова по прозвищу Паша Цветомузыка, а также в незаконной покупке и хранении оружия. Через три года суд снял с бизнесмена судимость. До 2016 года Быков был депутатом Законодательного собрания Красноярского края. В 2003 году он попытался стать депутатом Госдумы, но его регистрация в итоге была отменена из-за проблем с документами.

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Кроме того, в отношении Быкова расследуют целый ряд уголовных дел. Так, его подозревают в подстрекательстве к убийству вице-президента Федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского (выжил после покушения), в руководстве преступным сообществом (ч. 1 ст. 210 УК) и организации заказного двойного убийства (ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК).

Авторы
Наталья Демченко, Любовь Порываева
Следственный комитет обыски Красноярский край
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