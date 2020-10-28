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Бизнесмену Быкову предъявили обвинение в подстрекательстве к убийству

Анатолий Быков (второй слева)
Анатолий Быков (второй слева) (Фото: Андрей Самсонов / ТАСС)

Следственный комитет России по Красноярскому краю предъявил бывшему депутату заксобрания Красноярска и бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в подстрекательстве к убийству по найму. Об этом сообщили в СК.

«Следственными органами Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявлено обвинение Анатолию Быкову в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ», — говорится в сообщении.

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Анатолий Быков (в центре)

В пресс-службе уточнили, что сейчас по делу ведутся следственные действия, собираются доказательства.

По версии следствия, до 27 сентября 2004 года Быков на фоне личной неприязни задумал организовать убийство 42-летнего жителя Красноярска, который являлся учредителем фирмы по утилизации промышленных отходов.

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В сентябре-октябре того же года Быков встретился у себя дома в поселке Удачном со своим знакомым и предложил ему совершить убийство. Собеседник согласился за $50 тыс. 18 января нанятый убийца не менее четырех раз выстрелил в потерпевшего из пистолета ТТ. Он умер на месте. В ходе следующей встречи с Быковым убийца получил от бизнесмена $10 тыс.

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Анатолий Быков

Накануне в отношении Быкова было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов по ч. 2 ст. 198 УК России. Параллельно против бизнесмена расследуется еще несколько уголовных дел. В частности, об организации двух убийств в 1994 году и руководстве преступным сообществом.

Еще одно уголовное дело о подстрекательстве к убийству в 2004 году было заведено против Быкова в сентябре. Его подозревают в том, что он склонил своего знакомого к убийству вице-президента Федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского. Тогда покушение не удалось и потерпевший выжил.

Быков в 1990-е годы владел Красноярским алюминиевым заводом. Позднее он был приговорен к шести с половиной годам условного заключения за участие в покушении на криминального авторитета Вилора Струганова, более известного как Паша Цветомузыка. До 2016 года был депутатом законодательного собрания Красноярска.

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