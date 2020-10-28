Бизнесмену Быкову предъявили обвинение в подстрекательстве к убийству

Анатолий Быков (второй слева) (Фото: Андрей Самсонов / ТАСС)

Следственный комитет России по Красноярскому краю предъявил бывшему депутату заксобрания Красноярска и бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в подстрекательстве к убийству по найму. Об этом сообщили в СК.

«Следственными органами Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявлено обвинение Анатолию Быкову в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что сейчас по делу ведутся следственные действия, собираются доказательства.

По версии следствия, до 27 сентября 2004 года Быков на фоне личной неприязни задумал организовать убийство 42-летнего жителя Красноярска, который являлся учредителем фирмы по утилизации промышленных отходов.