Суд вновь арестовал красноярского бизнесмена Быкова

Предпринимателя Анатолия Быкова арестовали по новому делу об организации заказного убийства. Под стражей он пробудет до 21 декабря, сообщил РБК адвокат бизнесмена. Накануне Быкова перевели под домашний арест

Избрание меры пресечения Анатолию Быкову (Фото: СК РФ)

Бизнесмена и бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края Анатолия Быкова арестовали по подозрению в организации заказного убийства, сообщается на сайте Следственного комитета.

«В производстве следственных органов <...> находится уголовное дело в отношении Анатолия Быкова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства по найму). Сегодня по ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

«Анатолия арестовали до 21 декабря», — сообщил РБК адвокат бизнесмена Алексей Прохоров.

РБК направил запрос в пресс-службу Центрального районного суда Красноярска.