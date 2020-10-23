Суд вновь арестовал красноярского бизнесмена Быкова

По версии следствия, Быков летом 2004 года поручил своему знакомому убить учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов. За это предприниматель пообещал заплатить $50 тыс.
Убийство произошло в январе 2005 года: киллер выстрелил в мужчину не меньше четырех раз, сообщает СК. По данным ведомства, после убийства Быков заплатил исполнителю только часть от обещанного вознаграждения.
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В сентябре Быкову предъявили обвинения по другим уголовным делам. Следствие полагает, что в 1994 году предприниматель возглавлял преступную группировку и заказал убийство одного из ее участников — Александра Наумова. Быков посчитал Наумова организатором произошедшего ранее покушения на него.
Также предпринимателя заподозрили в подстрекательстве к убийству вице-президента Федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского.
22 октября суд отпустил Быкова под домашний арест. Однако бизнесмена сразу вновь задержали по новому делу по статье об организации убийства по найму.
В 1990-е Быков владел Красноярским алюминиевым заводом, в 1998–2000-е возглавлял его совет директоров. В 2002 году бизнесмена приговорили к шести с половиной годам заключения условно. Его признали виновным в причастности к покушению на криминального авторитета Вилора Струганова по прозвищу Паша Цветомузыка и в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. Спустя три года суд снял с Быкова судимость.
До 2016 года Быков был депутатом Законодательного собрания Красноярского края. В 2003 году он пытался стать депутатом Государственной думы, однако его регистрацию в итоге отменили из-за проблем с документами.
Авторы
Виктория Полякова, Роман Кирьянов