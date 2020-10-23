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Суд вновь арестовал красноярского бизнесмена Быкова

Предпринимателя Анатолия Быкова арестовали по новому делу об организации заказного убийства. Под стражей он пробудет до 21 декабря, сообщил РБК адвокат бизнесмена. Накануне Быкова перевели под домашний арест
Избрание меры пресечения Анатолию Быкову
Избрание меры пресечения Анатолию Быкову (Фото: СК РФ)

Бизнесмена и бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края Анатолия Быкова арестовали по подозрению в организации заказного убийства, сообщается на сайте Следственного комитета.

«В производстве следственных органов <...> находится уголовное дело в отношении Анатолия Быкова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства по найму). Сегодня по ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

«Анатолия арестовали до 21 декабря», — сообщил РБК адвокат бизнесмена Алексей Прохоров.

РБК направил запрос в пресс-службу Центрального районного суда Красноярска.

Бизнесмена Быкова снова задержали после перевода под домашний арест
Общество
Анатолий Быков

По версии следствия, Быков летом 2004 года поручил своему знакомому убить учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов. За это предприниматель пообещал заплатить $50 тыс.

Убийство произошло в январе 2005 года: киллер выстрелил в мужчину не меньше четырех раз, сообщает СК. По данным ведомства, после убийства Быков заплатил исполнителю только часть от обещанного вознаграждения.

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В сентябре Быкову предъявили обвинения по другим уголовным делам. Следствие полагает, что в 1994 году предприниматель возглавлял преступную группировку и заказал убийство одного из ее участников — Александра Наумова. Быков посчитал Наумова организатором произошедшего ранее покушения на него.

Также предпринимателя заподозрили в подстрекательстве к убийству вице-президента Федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского.

22 октября суд отпустил Быкова под домашний арест. Однако бизнесмена сразу вновь задержали по новому делу по статье об организации убийства по найму.

Бизнесмена Быкова заподозрили в подстрекательстве к убийству
Общество
Анатолий Быков

В 1990-е Быков владел Красноярским алюминиевым заводом, в 1998–2000-е возглавлял его совет директоров. В 2002 году бизнесмена приговорили к шести с половиной годам заключения условно. Его признали виновным в причастности к покушению на криминального авторитета Вилора Струганова по прозвищу Паша Цветомузыка и в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. Спустя три года суд снял с Быкова судимость.

До 2016 года Быков был депутатом Законодательного собрания Красноярского края. В 2003 году он пытался стать депутатом Государственной думы, однако его регистрацию в итоге отменили из-за проблем с документами.

Авторы
Виктория Полякова, Роман Кирьянов
Анатолий Быков Следственный комитет арест заказное убийство
Материалы по теме
Бизнесмена Быкова снова задержали после перевода под домашний арест
Общество
Красноярский суд отпустил бизнесмена Анатолия Быкова под домашний арест
Общество
Бизнесмена Быкова заподозрили в подстрекательстве к убийству
Общество
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