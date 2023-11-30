Урин сообщил о последнем дне работы в Большом театре

Источник РБК говорил, что основным кандидатом на пост директора театра является худрук Мариинки, дирижер Валерий Гергиев. По словам собеседника, указ о назначении пока не выпущен

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Генеральный директор Большого театра Владимир Урин попрощался с коллективом. Видео его обращения к работникам опубликовал в телеграм-канале музыкальный критик Сергей Буланов.

«Сегодня я с вами прощаюсь, поскольку сегодня мой последний день работы в Большом театре», — сказал Урин.

По словам источника РБК, знакомого с обсуждением вопроса, основным кандидатом на пост директора Большого театра является художественный руководитель Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев. Указ о назначении пока не выпущен, говорит собеседник РБК.

Телеграм-канал Shot со ссылкой на источник сообщал, что Гергиева 1 декабря официально представят коллективу Большого театра как нового директора. По предварительным данным, он будет руководить объединенной дирекцией Большого и Мариинского театров. В пресс-службе Большого РБК сообщили, что у них нет информации на этот счет.

Урин стал гендиректором Большого театра в июле 2013 года, сменив на этом посту Анатолия Иксанова. До этого он возглавлял Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко. 17 ноября Forbes со ссылкой на источник, близкий к Урину, сообщил, что он написал заявление об увольнении по собственному желанию на имя премьер-министра Михаила Мишустина и что его просьба была удовлетворена. Об увольнении Урина также сообщила журналистка Ксения Собчак. По словам Собчак, гендиректор Большого лично подтвердил эту информацию в кругу близких друзей. По данным журналистки, его сменит Гергиев. О том, что дирижер может быть назначен новым руководителем Большого театра, писали также «Известия» и «Фонтанка» со ссылкой на источники. Сам Урин тогда заявил ТАСС, что находится на гастролях в Минске. «Никаких сообщений официальных, кроме того, как это очень живо обсуждают социальные сети, средства массовой информации и так далее, не было», — сказал он. Гергиев, комментируя сообщения о возможном назначении директором Большого и Мариинского театров, сказал, что «не искал возможности работать еще больше».

В марте 2022 года президент Владимир Путин предлагал Гергиеву подумать об объединении дирекций Большого и Мариинки по аналогии с учрежденной в 1766 году императрицей Екате­ри­ной II Дирекцией императорских театров (в 1917 года она была преобразована в управление государственными театрами). Худрук Мариинского театра тогда напомнил, что идея обсуждалась в 1990-х годах, и отметил, что она будет иметь «самые полноценные благоприятные возможности».

Спецпредставитель главы государства по международному культурному сотрудничеству и бывший министр культуры Михаил Швыдкой в ноябре исключил объединение театров, но допустил, что Гергиев может возглавить оба.