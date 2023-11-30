Большой театр ответил на сообщения о планах представить Гергиева труппе

Валерий Гергиев (Фото: Валентин Егоршин / ТАСС)

У Большого театра нет информации по поводу якобы планируемого представления дирижера Валерия Гергиева в качестве нового директора, заявили РБК в пресс-службе театра.

Ранее телеграм-канал Shot со ссылкой на источник сообщил, что Гергиева, который также является художественным руководителем — директором Мариинского театра в Санкт-Петербурге, 1 декабря официально представят коллективу Большого театра как нового директора. По предварительной информации, он будет руководить объединенной дирекцией Большого и Мариинского театров.

Сейчас пост гендиректора Большого театра занимает Владимир Урин. 15 ноября источники «Фонтанки» и «Известий» сообщили, что сменить Урина на посту директора Большого театра может Гергиев. О том, что такой вариант возможен, говорил и источник РБК, знакомый с обсуждением вопроса.

На фоне сообщений об увольнении Урин заявил 22 ноября, что продолжает работать на своей должности. «Я нахожусь на гастролях в городе Минске. Никаких сообщений официальных, кроме того, как это очень живо обсуждают социальные сети, средства массовой информации и так далее, не было», — сказал Урин.

Гергиев, комментируя данные о своем возможном новом назначении, заявил, что «достаточно занят и не искал возможности работать еще больше».