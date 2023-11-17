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Гергиев впервые ответил на данные о себе во главе Большого театра

Гергиев ответил на сообщения о Большом театре словами о большой занятости
17 ноября Forbes сообщил, что эту должность покинул Владимир Урин. Гергиев сказал, что «достаточно занят». В 2002-м он говорил, что ни за что не променяет Санкт-Петербург на Москву
Валерий Гергиев
Валерий Гергиев (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Дирижер, художественный руководитель-директор Мариинского театра в Санкт-Петербурге Владимир Гергиев сказал, что «не искал возможности работать еще больше», — так он прокомментировал данные о возможном назначении главой Большого и Мариинского театров. Он сделал это заявление на Санкт-Петербургском международном культурном форуме в комментарии телеведущему Павлу Зарубину.

Телеведущий попросил его прокомментировать публикации: «Все пишут, что у вас работы станет в два раза больше». «Я достаточно занят и не искал возможности работать еще больше, вот, работать в своей стране, я уже об этом говорил, мы считаем необходимым, нужным», — ответил Гергиев.

Он напомнил о гастролях Мариинского театра в Китае, которые продлились 20 дней, «так что упрекнуть нас в том, что мы вот сидим на одном месте, не хотим двигаться, тоже нельзя».

Гергиев работает в Мариинке с 1978 года. Он начал с должности ассистента главного дирижера, а спустя десять лет его избрали музыкальным руководителем театра. В 1996 году он занял пост худрука-директора — возглавил оперную и балетную труппы, а также оркестр.

В 2002 году появилась информация, что Большой и Мариинский театры могут объединить, тогда же Гергиева спросили о «слухах о том, что вы, возможно, возглавите Большой театр». «Мне надоели эти слухи и домыслы. У меня свой театр, как говорят, очень неплохой. <...> Я никогда не променяю Петербург ни на какой другой город», — заверял Гергиев.

В 2013-м стало известно, что Гергиев предлагал объединить Мариинский театр, Санкт-Петербургскую консерваторию, Академию русского балета имени Вагановой и Российский института истории искусств (РИИИ) в единый Национальный центр, но получил отказ. Об этом «Известиям» рассказал советник президента России по культуре Владимир Толстой. Источник газеты в Минкультуры уточнял, что Гергиев озвучил свою идею еще в 2012 году, но получил вежливый отказ, после чего обратился к президенту.

О том, что Гергиев может стать главой Большого театра, ранее сообщили источник РБК, «Известия» и «Фонтанка».

Директор Большого театра Владимир Урин написал заявление об уходе по собственному желанию на имя премьера Михаила Мишустина, оно было удовлетворено, сообщил ранее источник Forbes. Информацию об уходе Урина подтвердил также источник журналистки Ксении Собчак. «Большой театр не комментирует неофициальную информацию», — сообщили затем в Большом театре «Интерфаксу».

Весной 2022 года президент Владимир Путин предложил Гергиеву подумать о формировании единой дирекции Большого и Мариинского театров по примеру с Дирекцией императорских театров, существовавшей в прошлом. Гергиев говорил, что дискуссии по этому вопросу продолжаются с 1990-х годов, а его реализация «может иметь далеко идущие и самые полноценные благоприятные возможности».

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«То, что Валерий Абисалович Гергиев может стать руководителем двух театров, возможно. То, что эти театры не будут объединены, я уверен настолько, насколько можно быть уверенным в чем-то в современном мире», — сказал в ноябре 2023-го бывший министр культуры, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству и бывший министр культуры Михаил Швыдкой.

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Большой театр Валерий Гергиев Мариинский театр
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