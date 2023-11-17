Forbes узнал об увольнении директора Большого театра Владимира Урина

Директор Большого театра Владимир Урин написал заявление об увольнении, пишет Forbes. Накануне Михаил Швыдкой подтвердил, что театр может возглавить Валерий Гергиев

Владимир Урин (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Директор Большого театра Владимир Урин написал заявление об увольнении по собственному желанию на имя премьер-министра Михаила Мишустина, и эта просьба была удовлетворена, сообщил Forbes осведомленный источник.

Об увольнении Урина также сообщает журналистка Ксения Собчак. По ее словам, глава Большого театра лично подтвердил эту информацию в кругу близких друзей. По ее данным, главой Большого театра будет назначен дирижер, художественный руководитель, директор Мариинского театра Валерий Гергиев.

15 ноября о том, что Гергиев может стать новым руководителем Большого театра, сообщали «Известия» и «Фонтанка» со ссылкой на источники. Об обсуждении такого назначения также говорил источник РБК, знакомый с обсуждением вопроса.

РБК направил запрос в пресс-службы правительства и Минкульта. В пресс-службе Большого заявили РБК, что «театр не комментирует неофициальные сообщения». Владимир Урин отказался от комментариев.

76-летний Урин начал свою театральную карьеру в 1973-м как директор Театра юного зрителя в своем родном Кирове. Затем приехал в Москву, в 1981–1996 годах занимал различные должности в Союзе театральных деятелей России.



В 1995-м стал директором Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. В 2013-м его назначили гендиректором Большого театра.

Гергиев — художественный руководитель-директор Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Если он возглавит Большой, то предположительно будет совмещать должности.

В марте 2022 года президент Владимир Путин предлагал Гергиеву подумать о создании объединенной дирекции Большого театра и Мариинки по аналогии с существовавшей в прошлом Дирекцией императорских театров. Гергиев, в свою очередь, отмечал, что подобная идея обсуждается с 1990-х годов и ее реализация «может иметь далеко идущие и самые полноценные благоприятные возможности».

Дирекция императорских театров была учреждена в 1766 году императрицей Екате­ри­ной II как государственное учреждение, осуществлявшее управление императорскими театрами. В марте 1917-го ее преобразовали в управление государственными театрами.

В то же время спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству и бывший министр культуры Михаил Швыдкой накануне исключал объединение театров, однако допускал, что Гергиев может возглавить оба.