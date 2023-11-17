Forbes узнал об увольнении директора Большого театра Владимира Урина
Директор Большого театра Владимир Урин написал заявление об увольнении по собственному желанию на имя премьер-министра Михаила Мишустина, и эта просьба была удовлетворена, сообщил Forbes осведомленный источник.
Об увольнении Урина также сообщает журналистка Ксения Собчак. По ее словам, глава Большого театра лично подтвердил эту информацию в кругу близких друзей. По ее данным, главой Большого театра будет назначен дирижер, художественный руководитель, директор Мариинского театра Валерий Гергиев.
15 ноября о том, что Гергиев может стать новым руководителем Большого театра, сообщали «Известия» и «Фонтанка» со ссылкой на источники. Об обсуждении такого назначения также говорил источник РБК, знакомый с обсуждением вопроса.
РБК направил запрос в пресс-службы правительства и Минкульта. В пресс-службе Большого заявили РБК, что «театр не комментирует неофициальные сообщения». Владимир Урин отказался от комментариев.
76-летний Урин начал свою театральную карьеру в 1973-м как директор Театра юного зрителя в своем родном Кирове. Затем приехал в Москву, в 1981–1996 годах занимал различные должности в Союзе театральных деятелей России.
В 1995-м стал директором Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. В 2013-м его назначили гендиректором Большого театра.
Гергиев — художественный руководитель-директор Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Если он возглавит Большой, то предположительно будет совмещать должности.
В марте 2022 года президент Владимир Путин предлагал Гергиеву подумать о создании объединенной дирекции Большого театра и Мариинки по аналогии с существовавшей в прошлом Дирекцией императорских театров. Гергиев, в свою очередь, отмечал, что подобная идея обсуждается с 1990-х годов и ее реализация «может иметь далеко идущие и самые полноценные благоприятные возможности».
Дирекция императорских театров была учреждена в 1766 году императрицей Екатериной II как государственное учреждение, осуществлявшее управление императорскими театрами. В марте 1917-го ее преобразовали в управление государственными театрами.
В то же время спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству и бывший министр культуры Михаил Швыдкой накануне исключал объединение театров, однако допускал, что Гергиев может возглавить оба.
Народный артист России Валерий Гергиев работает в Мариинском театре с 1978 года, когда его, выпускника Ленинградской консерватории, пригласили на должность ассистента главного дирижера. Через десять лет его избрали музыкальным руководителем театра. В 1996-м он стал худруком-директором, то есть возглавил оркестр, оперную и балетную труппы.
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