 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Forbes узнал об увольнении директора Большого театра Владимира Урина

Forbes: директор Большого театра Владимир Урин написал заявление об увольнении
Директор Большого театра Владимир Урин написал заявление об увольнении, пишет Forbes. Накануне Михаил Швыдкой подтвердил, что театр может возглавить Валерий Гергиев
Владимир Урин
Владимир Урин (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Директор Большого театра Владимир Урин написал заявление об увольнении по собственному желанию на имя премьер-министра Михаила Мишустина, и эта просьба была удовлетворена, сообщил Forbes осведомленный источник.

Об увольнении Урина также сообщает журналистка Ксения Собчак. По ее словам, глава Большого театра лично подтвердил эту информацию в кругу близких друзей. По ее данным, главой Большого театра будет назначен дирижер, художественный руководитель, директор Мариинского театра Валерий Гергиев.

15 ноября о том, что Гергиев может стать новым руководителем Большого театра, сообщали «Известия» и «Фонтанка» со ссылкой на источники. Об обсуждении такого назначения также говорил источник РБК, знакомый с обсуждением вопроса.

РБК направил запрос в пресс-службы правительства и Минкульта. В пресс-службе Большого заявили РБК, что «театр не комментирует неофициальные сообщения». Владимир Урин отказался от комментариев.

76-летний Урин начал свою театральную карьеру в 1973-м как директор Театра юного зрителя в своем родном Кирове. Затем приехал в Москву, в 1981–1996 годах занимал различные должности в Союзе театральных деятелей России.

В 1995-м стал директором Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. В 2013-м его назначили гендиректором Большого театра.

Гергиев стал кандидатом в директоры Большого театра
Общество
Валерий Гергиев

Гергиев — художественный руководитель-директор Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Если он возглавит Большой, то предположительно будет совмещать должности.

Программа развития РБК Pro Лидерство: первый навык

В марте 2022 года президент Владимир Путин предлагал Гергиеву подумать о создании объединенной дирекции Большого театра и Мариинки по аналогии с существовавшей в прошлом Дирекцией императорских театров. Гергиев, в свою очередь, отмечал, что подобная идея обсуждается с 1990-х годов и ее реализация «может иметь далеко идущие и самые полноценные благоприятные возможности».

Дирекция императорских театров была учреждена в 1766 году императрицей Екате­ри­ной II как государственное учреждение, осуществлявшее управление императорскими театрами. В марте 1917-го ее преобразовали в управление государственными театрами.

Урин назвал критику спецоперации причиной снятия спектаклей в Большом
Политика
Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В то же время спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству и бывший министр культуры Михаил Швыдкой накануне исключал объединение театров, однако допускал, что Гергиев может возглавить оба.

Народный артист России Валерий Гергиев работает в Мариинском театре с 1978 года, когда его, выпускника Ленинградской консерватории, пригласили на должность ассистента главного дирижера. Через десять лет его избрали музыкальным руководителем театра. В 1996-м он стал худруком-директором, то есть возглавил оркестр, оперную и балетную труппы.

РБК 30 лет в бизнесе

Драйверы экономики

Бизнес-карта против бумажного документооборота

Узнать подробнее

Онлайн-сервисы для бизнеса
 

Узнать подробнее

Как развивалось онлайн-кредитование в России
 

Узнать подробнее

Добро пожаловать в другой мир
 

Узнать подробнее

Чем полезен сервис «Бизнес-старт» Сбера
 

Узнать подробнее

Реклама, ПАО "Сбербанк"

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев, Елена Степанова
Большой театр Владимир Урин Мариинский театр Валерий Гергиев
Материалы по теме
Швыдкой исключил объединение Большого и Мариинского театров
Общество
У Большого театра скопилась очередь из-за билетов на «Щелкунчик»
Общество
В очереди за билетами на «Щелкунчик» у Большого театра произошла давка
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 17 ноября
EUR ЦБ: 96,59 (-0,54) Инвестиции, 16 ноя, 16:29 Курс доллара на 17 ноября
USD ЦБ: 88,95 (-0,51) Инвестиции, 16 ноя, 16:29
«Эвертон» опустился в зону вылета АПЛ после снятия 10 очков Спорт, 15:41
Матвиенко словами «во вред себе» назвала выход Молдавии из ПА СНГ Политика, 15:37
Как не нарваться на контрафакт при покупке автозапчастей РБК Autonews, 15:35
Интеграция бизнеса и науки: на что способны НОЦ мирового уровня Национальные проекты, 15:34
Осень 2023: десять модных трендов для мужчин и женщин из коллекций ЦУМа Стиль, 15:34
Таксист, фотограф, репетитор: как работать на себя РБК и ВТБ, 15:34
Ожидание за доплату: как изменить практику овербукинга на авиарейсах Тренды, 15:34
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Лукашенко подарили гранатомет Политика, 15:30
HeadHunter продлил прием заявок на обмен акций до 1 декабря Инвестиции, 15:29
Аршавин и Сычев станут помощниками тренеров на Матче звезд КХЛ Спорт, 15:26
WSJ сообщила о неспособности стран Европы заменить США для Украины Политика, 15:26
Цена мемкоина Dogecoin обновила максимум с апреля 2023 года Крипто, 15:24
Как бизнесу эффективно работать с самозанятыми. Карточки РБК и Сбер, 15:23
Финляндия установит заграждения на четырех погранпереходах с Россией Политика, 15:17