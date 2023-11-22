Директор Большого театра ответил на сообщения об увольнении

Владимир Урин (Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»)

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин на фоне сообщений о его увольнении заявил, что продолжает работать на своей должности.

«Я нахожусь на гастролях в городе Минске. Никаких сообщений официальных, кроме того, как это очень живо обсуждают социальные сети, средства массовой информации и так далее, не было», — сказал Урин в ответ на вопрос ТАСС.

О том, что Урин собирается увольняться с поста руководителя Большого театра по собственному желанию и написал заявление на имя премьер-министра Михаила Мишустина, сообщил 17 ноября источник Forbes. Это заявление было удовлетворено, сказал изданию собеседник. Информацию об уходе Урина подтвердил также источник журналистки Ксении Собчак. В Большом театре отказались комментировать эту информацию.

Позже источники РБК, «Известий» и «Фонтанки» сообщали, что сменить Урина на посту директора Большого театра может художественный руководитель-директор Мариинского театра в Санкт-Петербурге, дирижер Валерий Гергиев. Если он возглавит Большой, то, предположительно, будет совмещать должности.

Сам Гергиев, комментируя эти данные, заявил, что «достаточно занят и не искал возможности работать еще больше».

В Кремле ответили, что вопрос о системе управления Большим театром не раз обсуждался на совещаниях, в том числе с участием президента, однако решений по ее реформированию пока не принято.