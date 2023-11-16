Швыдкой исключил объединение Большого и Мариинского театров

Швыдкой: Большой и Мариинский театры объединены не будут

Валерий Гергиев может возглавить оба учреждения, но объединены они вряд ли будут, сказал Швыдкой

Здание большого театра (Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости)

Большой и Мариинский театры объединены не будут, но дирижер Валерий Гергиев может возглавить оба. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству и бывший министр культуры Михаил Швыдкой. Сейчас Гергиев — худрук и гендиректор Мариинки.

«То, что Валерий Абисалович Гергиев может стать руководителем двух театров, возможно. То, что эти театры не будут объединены, я уверен настолько, насколько можно быть уверенным в чем-то в современном мире», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).

О том, что Гергиев может стать руководителем Большого театра, ранее сообщил источник РБК, знакомый с обсуждением вопроса.

На данный момент должность генерального директора Большого занимает Владимир Урин. Источник Mash говорил, что он может покинуть театр до конца года.

В марте прошлого года президент России Владимир Путин предлагал Гергиеву подумать о создании объединенной дирекции Большого и Мариинки по аналогии с существовавшей в прошлом дирекцией императорских театров.

Гергиев отмечал, что реализация этой идеи «может иметь далеко идущие и самые полноценные благоприятные возможности».