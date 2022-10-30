Число погибших в давке в Сеуле иностранцев выросло до 22

Среди 151 погибшего трое россиянок. В Южной Корее объявлен траур

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В результате давки в Сеуле во время празднования Хеллоуина погибли 22 иностранных гражданина, сообщает Younhap.

Ранее было известно о 19 жертвах среди граждан других государств, в том числе — трех россиянках, а также гражданах Ирана, Норвегии, Китая, Узбекистана.

Всего погиб 151 человек, 82 пострадали. Давка произошла в районе Итхэвон, где находятся развлекательные заведения, в узком переулке у отеля Hamilton.

Younhap отмечает, что среди погибших и пострадавших много подростков и молодых людей в возрасте около 20 лет. Также известно о трех погибших среди военных.

В стране в связи с трагедией объявлен общенациональный траур. Власти установят в городе несколько траурных алтарей, чтобы желающие могли почтить память погибших. Один из них появится неподалеку от места давки, на площади Итхэвон, другой — на центральной площади столицы, Сеул Плаза.