Число погибших в давке в Сеуле иностранцев выросло до 22
В результате давки в Сеуле во время празднования Хеллоуина погибли 22 иностранных гражданина, сообщает Younhap.
Ранее было известно о 19 жертвах среди граждан других государств, в том числе — трех россиянках, а также гражданах Ирана, Норвегии, Китая, Узбекистана.
Всего погиб 151 человек, 82 пострадали. Давка произошла в районе Итхэвон, где находятся развлекательные заведения, в узком переулке у отеля Hamilton.
Younhap отмечает, что среди погибших и пострадавших много подростков и молодых людей в возрасте около 20 лет. Также известно о трех погибших среди военных.
В стране в связи с трагедией объявлен общенациональный траур. Власти установят в городе несколько траурных алтарей, чтобы желающие могли почтить память погибших. Один из них появится неподалеку от места давки, на площади Итхэвон, другой — на центральной площади столицы, Сеул Плаза.