Президент Южной Кореи объявил общенациональный траур после давки в Сеуле

Траур продлится до полного разрешения ситуации, сказал президент. Давка в сеульском районе Итхэвон произошла вечером 29 октября. В ней, по последним данным, погиб 151 человек, в том числе 19 иностранцев

Фото: Yonhap / EPA / ТАСС

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил в стране общенациональный траур после гибели 151 человека в давке в центральном районе Сеула Итхэвон, пишет Yonhap.

Траур продлится до полного урегулирования последствий случившегося, сказал президент в своем обращении. Юн Сок Ёль выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Он обещал расследовать причины инцидента и принять необходимые меры, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.

Давка, о которой идет речь, произошла в Сеуле вечером 29 октября на праздничном мероприятии по случаю Хэллоуина. В районе Итхэвон, где она началась, находится много кафе, ресторанов, и других развлекательных заведений. Примерно в 22:20 по местному времени (16:20 мск) около одного из них собралась большая толпа желающих увидеть местную знаменитость, которая, предположительно, там отдыхала, писал YTN. Заведение, уточнял KBS, находится на крутом склоне. Когда один человек упал, другие пришедшие по инерции начали терять равновесие и падать друг на друга.

Мероприятие было первым массовым празднованием после отмены ковидных ограничений, жители города присутствовали на нем без масок. Согласно последним данным, в давке погиб 151 человек, в том числе 19 иностранцев, еще 76 получили ранения. К 08:40 утра по местному времени (02:40 мск) сеульские власти получили 355 заявок от родственников пропавших без вести, все заявления передали на рассмотрение полиции.

Соболезнования после произошедшего выразили президент США Джо Байден, госсекретарь США Энтони Блинкен, президент Франции Эмманюэль Макрон и другие мировые политики.