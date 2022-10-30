Смертельная давка в Сеуле. Фоторепортаж

Трагедия произошла в ночь с 29 на 30 октября в сеульском районе Итхэвон, где находятся развлекательные заведения и ночные клубы. Люди столпились в узком переулке. В давке погибли более 150 человек, среди них свыше 20 иностранцев. Не менее 80 пострадали

На празднование Хеллоуина в Итхэвоне собрались десятки тысяч людей. Давка произошла в переулке шириной 4 м у отеля Hamilton, рядом с клубом Downhill. Дорога там идет под спуск и имеет длину около 40 м, указывает агентство Yonhap

Очевидцы рассказали, что толпа хлынула в переулок и люди, находившиеся впереди, стали падать, как «домино». На них продолжали наваливаться те, кто двигались сзади, в итоге люди не могли дышать и двигаться

Жертвами стали свыше 150 человек. Власти пообещали выплатить членам их семей компенсации и оплатить похороны. Пострадавшим возместят расходы на лечение

Почти две трети погибших — женщины. Также среди жертв много подростков и молодых людей в возрасте около 20 лет. Погибшим россиянкам не было 30

Всего погибли более 20 иностранцев — граждане Китая, Ирана, США, Австралии, Вьетнама, Узбекистана, Казахстана, Шри-Ланки, Таиланда, Франции, Норвегии и Австрии

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назвал случившееся «катастрофой, которая никогда не должна была произойти». Он объявил в стране общенациональный траур до субботы, 5 ноября

В Сеуле организуют траурные алтари, чтобы все желающие могли почтить память погибших в давке. Один из таких мемориалов появится на площади Итхэвон недалеко от места трагедии, другой — на центральной площади южнокорейской столицы