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В Сеуле установят несколько мемориалов в память о погибших в давке

В Сеуле 31 октября установят несколько мемориалов в память о погибших в давке

В Сеуле 31 октября установят несколько траурных мемориалов, чтобы люди могли почтить память погибших в давке во время ярмарки в честь Хеллоуина, сообщает Younhap.

Один из них появится в районе Итхэвон, на одноименной площади, неподалеку от места трагедии. Другой — на центральной площади столицы, Сеул Плаза.

По последним данным, в результате давки в узком переулке у отеля Hamilton 29 октября погиб 151 человек. 19 из них — иностранцы, в том числе три россиянки, а также граждане Ирана, Узбекистана, Китая и Норвегии. Китайское посольство в Сеуле сообщило национальному телевидению страны, что погибли четыре гражданина Китая.

Власти города к утру воскресенья получили свыше 350 заявлений о пропавших без вести после случившегося.

В стране объявлен общенациональный траур, на правительственных учреждениях приспущены флаги.

Теги
Сеул Южная Корея давка мемориал
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0
Ставка
0%
Подробнее
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