Еще одна россиянка погибла из-за давки в Сеуле

Пострадавшая россиянка умерла в больнице. Таким образом, число погибших среди граждан России увеличилось до трех

Число погибших из-за давки в центре Сеула россиянок увеличилось до трех, сообщает российское посольство в Южной Корее в телеграм-канале.

В больнице умерла пострадавшая гражданка России, уточнил ТАСС заведующий консульским отделом Денис Абдрашиков.

«РИА Новости» в посольстве сказали, что одной погибшей россиянке был 21 год, вторая девушка 1995 года рождения, а третья — 1997-го.

Ранее посольство сообщало о двух погибших россиянках и одной пострадавшей.

Давка возникла на праздновании Хеллоуина в районе Итхэвон с развлекательными заведениями, когда толпа оказалась в узком переулке возле отеля Hamilton. По последним данным, погиб по меньшей мере 151 человек, в том числе 19 иностранцев, 82 пострадали. Среди погибших иностранцев — граждане Ирана, Узбекистана, Китая и Норвегии.

Это было первое празднование Хеллоуина в Сеуле за три года, после того как власти отменили многие ограничения, связанные с COVID-19, отмечает Yonhap. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур. Из-за давки большинство мероприятий по случаю праздника отменено.