Учителям в Дагестане рекомендовали отказаться от WhatsApp

Власти Дагестана рекомендовали учителям отказаться от WhatsApp в польщу российского аналога — платформы «Сферум». О запрете использования иностранных мессенджеров в школах ранее сообщали власти четырех регионов

Фото: Rene Traut / IMAGO / ТАСС

Минобрнауки Дагестана рекомендовало школьным учителям отказаться от использования иностранных мессенджеров, в том числе WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), для работы и перейти на отечественные аналоги. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства.

Объясняя это решение, в ведомстве сослались на федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», который запретил с 1 марта этого года использование иностранных мессенджеров для работы при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

В качестве альтернативного мессенджера учителям рекомендовали использовать платформу «Сферум», созданную федеральными Минпросвещения и Минцифры для реализации национального проекта «Образование».

Платформа «Сферум» (VK и «Ростелеком») разработана как аналог американского сервиса видеоконференций Zoom. Учебный профиль «Сферум» в «VK Мессенджере» предназначен для учебы и общения между учителями, учениками и их родителями. В нем можно создавать видеозвонки и чаты.

О запрете использования иностранных мессенджеров в школах ранее сообщали власти Свердловской, Ярославской, Калининградской и Оренбургской областей.

В марте 2022 года суд признал корпорацию Meta Platforms, которая владеет WhatsApp, Instagram и Facebook, экстремистской организацией. После этого Instagram и Facebook заблокировали. Источники ТАСС и «РИА Новости» сообщали, что блокировка не затронет WhatsApp, так как он является средством общения, а не распространения информации.

Однако в сентябре, после того как WhatsApp запустил на своей платформе каналы для пользователей по аналогии с Telegram, депутат Госдумы, глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн допустил блокировку мессенджера. Он пояснил, что, по его мнению, каналы WhatsApp будут носить «антироссийский характер», поскольку мессенджер «принадлежит экстремистской компании Meta со всеми вытекающими отсюда последствиями». Позднее Роскомнадзор предупредил о риске блокировки WhatsApp, если в нем появятся «недружественные каналы с запрещенной информацией».

В итоге в WhatsApp отказались от запуска функции каналов в России. Глава Минцифры Максут Шадаев пообещал, что с WhatsApp в России «все будет хорошо».

