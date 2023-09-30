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В Екатеринбурге учителям и родителям запретили общаться в мессенджерах

В Екатеринбурге учителям и родителям запретили общаться в мессенджерах

В Екатеринбурге учителям и родителям запретили общаться при помощи мессенджеров WhatsApp (принадлежит Meta — запрещенной в России экстремистской организации) и Telegram. Об этом пишет издание e1.ru со ссылкой на местные родительские чаты, а также на Минпросвещения Свердловской области.

«При организации образовательного процесса задачей ФГИС «Моя школа» является обеспечение возможности создания персональных и групповых онлайн-коммуникаций пользователей, включая чаты и видеоконференции. Минпросвещения России и Минцифры России для этого определена информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум», — пояснили в министерстве.

При этом в ведомстве подчеркнули, что в личном общении, не касающимся учебного процесса, учителя могут использовать традиционные мессенджеры.

Платформа «Сферум» (VK и «Ростелеком») разработана как аналог американского сервиса видеоконференций Zoom. Учебный профиль «Сферум» в «VK Мессенджере» предназначен для учебы и общения между учителями, учениками и их родителями. В нем можно создавать видеозвонки и чаты.

Осенью прошлого года газета «Коммерсантъ» писала, что Минпросвещения рекомендовало учителям перейти на «VK Мессенджер» вместо WhatsApp в образовательном процессе. Позднее в ведомстве пояснили, что школам рекомендовано «ограничить применение в рамках образовательного процесса иностранных мессенджеров и обеспечить апробацию информационно-коммуникационной образовательной платформы («Сферум») с использованием российского «VK Мессенджера».

В марте глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что на тот момент на платформе «VK Мессенджер» было создано только 300 тыс. чатов. «Нам кажется, что есть куда развиваться», — добавил он.

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Теги
школы Екатеринбург Минпросвещения Свердловская область цифровизация учителя
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