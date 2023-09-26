WhatsApp отказался от запуска каналов в России из-за риска блокировки

WhatsApp не планирует запускать каналы в России после заявлений о блокировке

Представители WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) отказались от запуска функцию каналов в России после предупреждения о блокировке от Роскомнадзора, сообщил The Moscow Times представитель Meta.

«Продукт не будет доступен для пользователей внутри России в ближайшее время», — говорится в сообщении. Сейчас каналы доступны более чем в 180 странах.

Глава Минцифры Максут Шадаев 21 сентября сообщил, что ведомство не получало уведомлений о том, что мессенджер будет запускать каналы в России. Ранее он пообещал, что с WhatsApp в России «все будет хорошо».

Мессенджер WhatsApp запустил функцию каналов по аналогии с Telegram 13 сентября. Они также отделены от личных чатов, подписчики не видны друг другу, доступны реакции с помощью эмодзи, при пересылке публикации отображается авторство, администраторы могут запретить делать скриншоты и пересылать публикации.



Глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн допустил блокировку WhatsApp после запуска каналов. Он отметил, что каналы мессенджера будут носить антироссийский характер, поскольку тот «принадлежит экстремистской компании Meta со всеми вытекающими отсюда последствиями».

Позднее Роскомнадзор предупредил о риске блокировки WhatsApp, если в нем появятся «недружественные каналы с запрещенной информацией».