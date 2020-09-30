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Студентов медвузов позвали в больницы на фоне роста заболеваемости COVID

Конец сентября принес резкий рост заболеваемости COVID-19 в Москве. В медицинских вузах столицы появились приглашения для студентов помочь в борьбе с эпидемией. Весной студентов уже привлекали к борьбе с COVID
Фото:Сергей Чириков / EPA / ТАСС
Фото: Сергей Чириков / EPA / ТАСС

Выпускникам и студентам московских медицинских вузов предложили работу в больницах столицы на фоне роста заболеваемости COVID-19. Объявление от имени Департамента здравоохранения Москвы опубликовано в информационной системе Сеченовского университета Минздрава.

«В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, Департамент здравоохранения города Москвы предлагает принять участие в оказании медицинской помощи в медицинских организациях города Москвы. Информация о порядке участия будет размещена дополнительно, следите за обновлениями», — говорится в объявлении.

Одна из студенток Первого МГМУ им. Сеченова рассказала РБК, что студенты получают звонки из Департамента здравоохранения с предложением работы. «Сегодня многим ребятам поступили звонки из ДЗМ с предложением поработать. Мне конкретно пока не звонили <...>. Слышала, что сумма оплаты будет меньше, чем весной. Знаю также от работающих медсестер, что персонала в отделении не хватает, работают сутки через двое на износ», — рассказала собеседница РБК.

Еще одна студентка этого вуза подтвердила, что звонки поступают, но отметила, что «ничего конкретного не предлагают». «В общем, спрашивают, будешь ли готов, если потребуется», — пояснила она.

На собрании в Департаменте здравоохранения Москвы 25 сентября ординаторам и студентам старших курсов предложили поработать в московских больницах, сообщили РБК в пресс-службе Российского университета дружбы народов (РУДН). В этот день в департаменте прошло собрание, на котором присутствовали руководители Медицинского института РУДН: директор Алексей Абрамов и его заместитель по ординатуре Александр Файбушевич.

«На совещании было озвучено приглашение ординаторов по самым востребованным специальностям — анестезиологов, реаниматологов, инфекционистов, фтизиатров — и студентов старших курсов к работе в учреждениях ДЗМ столицы», — пояснили в РУДН.

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Студентов привлекают к работе «в связи с сезоном простуд и ростом заболеваемости Covid-19 в Москве», добавили в РУДН. «Мы начали привлекать студентов без ущерба учебному процессу. В этой ситуации есть возможность получить уникальный опыт, который будет полезен студентам РУДН из 158 стран», — говорится в сообщении пресс-службы института. Оформление будет происходить по срочному трудовому договору, оплата — на тех же условиях, что и в весенне-летний период.

В РНИМУ им. Н.И. Пирогова РБК сообщили, что многие студенты и ординаторы продолжают работать в клиниках, борющихся с новой коронавирусной инфекцией.

«Массового запроса на трудоустройство студентов университет пока не получал. <...> О количестве вакансий администрацию и обучающихся регулярно информирует Департамент здравоохранения Москвы. Так как в настоящее время большинство студентов учится очно, то работа на подобных вакансиях возможна лишь во внеучебное время и, как всегда, только на добровольной основе», — сообщили РБК в отделе по работе со СМИ Управления внешних связей РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

В других регионах России пока студентов-медиков централизованно не привлекают к работе. Так, в Башкирском государственном медицинском университете РБК Башкортостан сообщили, что некоторые учащиеся работают на должностях младшего и среднего медицинского персонала «за ковидные выплаты». Всего в учебном заведении пять таких студентов и два ординатора, которые работают в больницах № 18 и № 8.

«В настоящее время привлечение студентов медицинских вузов для работы в стационарах не планируется», — сообщили РБК Пермь в минздраве Пермского края. «Вопрос привлечения студентов для работы в поликлиниках сейчас прорабатывается совместно с ПГМУ им. Вагнера Минздрава России», — добавили в ведомстве.

Премьер Михаил Мишустин 14 сентября продлил стимулирующие выплаты за работу с больными коронавирусной инфекцией COVID-19 на сентябрь 2020 года. «Правительство приняло решение продлить еще на один месяц, сентябрь, медицинским работникам стимулирующие выплаты <...> Как и прежде с перерасчетом на отпускные», — сказал тогда Мишустин. О выплатах на октябрь и последующие месяцы решение еще не принято.

Президент Владимир Путин 30 марта поручил привлечь практикантов и студентов медицинских вузов к борьбе с эпидемией COVID-19. Путин заявил тогда, что нагрузки на врачей возросли, поэтому «важно обеспечение необходимого состава среднего медицинского персонала, в том числе с привлечением практикантов и студентов медицинских учебных заведений».

Московский оперативный штаб 29 апреля сообщил, что студенты медицинских вузов, занятые в борьбе с коронавирусом в московских больницах, будут получать зарплату более 100 тыс. руб. в месяц. Им также пообещали предоставить бесплатное питание и необходимые средства защиты.

4 мая Мосгорздрав сообщил, что студенты, проходящие практику в коронавирусных стационарах, получат ежемесячные выплаты в размере 70 тыс. рублей. При работе на должности младшей медсестры выплата составит 115 тыс. рублей, на должности медсестры — 175 тыс. рублей. Приказ об этом подписал руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Авторы
Владислав Гордеев, Майя Бобенко, Галия Набиева
студенты мэрия Москвы работа
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