Студентов медвузов позвали в больницы на фоне роста заболеваемости COVID

Конец сентября принес резкий рост заболеваемости COVID-19 в Москве. В медицинских вузах столицы появились приглашения для студентов помочь в борьбе с эпидемией. Весной студентов уже привлекали к борьбе с COVID

Фото: Сергей Чириков / EPA / ТАСС

Выпускникам и студентам московских медицинских вузов предложили работу в больницах столицы на фоне роста заболеваемости COVID-19. Объявление от имени Департамента здравоохранения Москвы опубликовано в информационной системе Сеченовского университета Минздрава.

«В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, Департамент здравоохранения города Москвы предлагает принять участие в оказании медицинской помощи в медицинских организациях города Москвы. Информация о порядке участия будет размещена дополнительно, следите за обновлениями», — говорится в объявлении.

Одна из студенток Первого МГМУ им. Сеченова рассказала РБК, что студенты получают звонки из Департамента здравоохранения с предложением работы. «Сегодня многим ребятам поступили звонки из ДЗМ с предложением поработать. Мне конкретно пока не звонили <...>. Слышала, что сумма оплаты будет меньше, чем весной. Знаю также от работающих медсестер, что персонала в отделении не хватает, работают сутки через двое на износ», — рассказала собеседница РБК.

Еще одна студентка этого вуза подтвердила, что звонки поступают, но отметила, что «ничего конкретного не предлагают». «В общем, спрашивают, будешь ли готов, если потребуется», — пояснила она.

На собрании в Департаменте здравоохранения Москвы 25 сентября ординаторам и студентам старших курсов предложили поработать в московских больницах, сообщили РБК в пресс-службе Российского университета дружбы народов (РУДН). В этот день в департаменте прошло собрание, на котором присутствовали руководители Медицинского института РУДН: директор Алексей Абрамов и его заместитель по ординатуре Александр Файбушевич.