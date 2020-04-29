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Пандемия коронавируса ,  
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Студентам-медикам пообещали ₽100 тыс. за борьбу с коронавирусом в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Студенты медицинских вузов, занятые в борьбе с коронавирусом в московских больницах, будут получать зарплату более 100 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщает оперштаб Москвы в Telegram.

«Ежемесячная заработная плата составит более 100 тыс. руб.», — говорится в сообщении. Кроме того, студентам медвузов предоставят бесплатное питание и необходимые средства защиты.

По информации оперштаба, студентам предложат на выбор несколько вариантов работы. О каких именно вариантах идет речь, в оперштабе не уточнили.

Перед началом работы в больницах все студенты пройдут обучение по работе с коронавирусом на портале непрерывного медицинского образования Минздрава России.

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О планах привлечь студентов медвузов для помощи врачам в борьбе с коронавирусом в конце марта сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, таким образом ведомство может дополнительно мобилизовать более 40 тыс. медработников.

25 апреля премьер-министр Михаил Мишустин поручил обеспечить стимулирующими выплатами студентов российских медвузов, которые помогают в лечении пациентов с коронавирусом. Согласно документу выплаты предназначены для студентов четвертых и пятых курсов, которые устроились на практику в медучреждения на безвозмездной основе.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Москва, коронавирус
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