Студентам-медикам пообещали ₽100 тыс. за борьбу с коронавирусом в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Студенты медицинских вузов, занятые в борьбе с коронавирусом в московских больницах, будут получать зарплату более 100 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщает оперштаб Москвы в Telegram.

«Ежемесячная заработная плата составит более 100 тыс. руб.», — говорится в сообщении. Кроме того, студентам медвузов предоставят бесплатное питание и необходимые средства защиты.

По информации оперштаба, студентам предложат на выбор несколько вариантов работы. О каких именно вариантах идет речь, в оперштабе не уточнили.

Перед началом работы в больницах все студенты пройдут обучение по работе с коронавирусом на портале непрерывного медицинского образования Минздрава России.