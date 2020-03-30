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Путин поручил привлечь студентов медвузов к борьбе с коронавирусом

Это необходимо, чтобы пополнить состав среднего медперсонала в условиях эпидемии. В медвузах заявили, что уже направили часть своих ординаторов помогать врачам и в ближайшее время составят списки добровольцев
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Президент поручил привлекать практикантов и студентов медицинских вузов к борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа. Об этом он заявил на совещании с полномочными представителями в федеральных округах, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24».

Говоря о возросшей нагрузке на врачебный персонал, Владимир Путин отметил: «Не менее важно обеспечение необходимого состава среднего медицинского персонала, в том числе с привлечением практикантов и студентов медицинских учебных заведений».

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Как рассказал РБК руководитель пресс-службы Сеченовского университета Борис Давыдов, студенты-медики, которых могут привлечь к борьбе с коронавирусной инфекцией, должны иметь сертификат о допуске к осуществлению медицинской или фармацевтической деятельности на должностях среднего медперсонала.

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По его словам, вуз уже трудоустроил на должность врачей-терапевтов 167 ординаторов с дипломами по лечебному делу и педиатрии. Желающих помощь в борьбе с заболеванием среди студентов достаточно, в течение двух дней университет сформирует их списки.

Ректор Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И. П. Павлова Сергей Багненко пояснил РБК, что студенты — участники волонтерского движения могут привлекаться к дополнительной работе с потоками обычных больных, но не в очаги коронавирусной инфекции.

«Чтобы идти к людям даже с подозрением на коронавирусную инфекцию, должно быть специальное обучение и защита», — уточнил он.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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По словам Багненко, сейчас студенты вуза старше третьего курса добровольно сдают экзамены на сестринское дело. После этого их смогут привлекать к работе, не связанной непосредственно с COVID-19

В пресс-службе РНИМУ имени Н.И. Пирогова РБК сообщили, что ординаторы университета работают добровольно с того момента, как депздрав Москвы пару недель назад предложил им присоединиться к борьбе с эпидемией.

Они работают в бригадах скорой помощи и принимают в отделениях, трудоустроившись на половинную или целую ставку.

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Ранее 30 марта глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что для помощи врачам привлекут студентов, которые заканчивают обучение в медицинских колледжах и вузах, таким образом на борьбу с коронавирусом можно мобилизовать дополнительно 40 тыс. человек.

Авторы: Майя Бобенко, Михаил Котляр
Теги: вузы, студенты, коронавирус, Владимир Путин, новости РБК
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