Путин поручил привлечь студентов медвузов к борьбе с коронавирусом

Это необходимо, чтобы пополнить состав среднего медперсонала в условиях эпидемии. В медвузах заявили, что уже направили часть своих ординаторов помогать врачам и в ближайшее время составят списки добровольцев

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Президент поручил привлекать практикантов и студентов медицинских вузов к борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа. Об этом он заявил на совещании с полномочными представителями в федеральных округах, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24».

Говоря о возросшей нагрузке на врачебный персонал, Владимир Путин отметил: «Не менее важно обеспечение необходимого состава среднего медицинского персонала, в том числе с привлечением практикантов и студентов медицинских учебных заведений».

Как рассказал РБК руководитель пресс-службы Сеченовского университета Борис Давыдов, студенты-медики, которых могут привлечь к борьбе с коронавирусной инфекцией, должны иметь сертификат о допуске к осуществлению медицинской или фармацевтической деятельности на должностях среднего медперсонала.