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В Москве студенты-медики получат до 175 тыс. руб. за борьбу с COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве студенты медвузов, которые проходят практику или задействованы в работе коронавирусных стационаров, получат ежемесячные выплаты до 175 тыс. руб. Соответствующий приказ руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна размещен на сайте ведомства.

Согласно документу, студентам, которые проходят практику в коронавирусных стационарах, выплатят 70 тыс. руб. за месяц. При этом практика подразумевает сокращенную, шестичасовую смену. Студенты, которые в данный период проходят практику в нековидных медучреждениях, получат 20 тыс. руб.

Ставка младшей медсестры составляет 60 тыс. руб., однако при работе в коронавирусных стационарах студенты получат дополнительные выплаты мэра Москвы — 30 тыс. руб. и президента России — 25 тыс. руб. Таким образом, за работу на данной позиции студенты-медики получат 115 тыс. руб.

Студентам-медикам пообещали ₽100 тыс. за борьбу с коронавирусом в Москве
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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Трудоустроившиеся на должность медицинской сестры студенты получат 75 тыс. руб. и доплаты мэра Москвы и президента России за работу с пациентами с подозрением на COVID-19 — 100 тыс. руб. Общая сумма, которые студенты смогут получить на данной должности, составит 175 тыс. руб.

Более того, студентам обеспечат бесплатное питание и средства индивидуальной защиты.

Столичный оперативный штаб ранее анонсировал, что студенты, занятые в борьбе с коронавирусом в московских больницах, будут получать зарплату более 100 тыс. руб. в месяц.

В конце марта президент Владимир Путин распорядился привлечь студентов медвузов к борьбе с коронавирусом. Позднее председатель правительства Михаил Мишустин поручил Минздраву обеспечить стимулирующими выплатами студентов четвертых и пятых курсов, которые проходят практику в медучреждениях на безвозмездной основе и помогают лечить зараженных COVID-19.
 

Теги: Москва, студенты, коронавирус
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