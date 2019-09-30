Глава центра Блохина предостерег врачей от «заградотрядов из пациентов»

Обращение ряда сотрудников онкоцентра им. Блохина о том, что новое руководство медицинского учреждения не дает им честно выполнять свой долг, сделано в ультимативной форме, а также затрагивает интересы пациентов, считает директор НМИЦ онкологии им. Блохина Иван Стилиди.

«Действия, которые они предпринимают, заслуживают порицания. В местный конфликт с администрацией были втянуты дети и пациенты. По сути были выставлены загрядотряды из детей и пациентов», — сказал он на встрече с журналистами, передает корреспондент РБК.

По его словам, обращение сотрудников было сделано «в ультимативной форме», а оно самое «несёт угрозу массового увольнения, в случае не выполнения требований».

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