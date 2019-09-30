В онкоцентре Блохина ответили на угрозы врачей уволиться

Сотрудники онкоцентра им. Блохина продолжают работать в медучреждении, никто из них не подавал заявлений об увольнении. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе центра.

В онкоцентре заявили, что в кадровую службу медучреждения не поступило ни одного заявления об уходе от врачей, оказывающих медицинскую помощь детям. В пресс-службе добавили, что руководство центра намерено попросить Минздрав и Национальную медицинскую палату страны дать правовую оценку действиям врачей, потребовавших смены руководства.

Ранее сотрудники онкоцентра записали видеообращение, в котором озвучили угрозу уволиться, поскольку новое руководство медучреждения не дает им «честно выполнять свой врачебный долг». Врачи потребовали отстранить руководство онкоцентра, назначать зарплаты прозрачно и обоснованно, а также провести аудит строительства новых корпусов института детской онкологии. Как сообщил «Известиям» заместитель директора входящего в центр Научно-исследовательского института детской онкологии и гематологии Максим Рыков, сотрудники медучреждения намерены передать заявления об увольнении 1 октября.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что об обращении врачей знают в Минздраве, и выразил надежду, что ведомство примет меры по прояснению ситуации.

В июне в центре сменилось руководство, новым директором учреждения стала Светлана Варфоломеева, ранее занимавшая должность замгендиректора-директора института управления и трансляционной медицины в ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России.