В онкоцентре имени Блохина объяснили приказ об оптимизации учреждения

В ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н.Н.Блохина» разъяснили приказ об оптимизации в центре, на который 18 августа обратила внимание в Facebook «Альянса врачей» Ирина Кваско-Алясова. В пресс-службе НМИЦ РБК объяснили, что речь идет не о сокращении действующих сотрудников, а о сокращении 709,5 вакантной ставки. «Это абсолютно рабочая часть процесса, которая никак не скажется на действующих сотрудниках», — рассказали в онкоцентре.

В распространенном центром пресс-релизе объясняется, что действующее штатное расписание, которое и изменяется в соответствии с приказом от 6 августа, было сформировано еще в 1990-е годы. С тех пор появились новые технологии, в результате которых «существенно сократилось время пребывания на койке». В связи с этим более 700 ставок оказались не заняты.

В онкоцентре также заверили, что изменения в штатном расписании не приведут к закрытию структурных подразделений и сокращению объема медицинских услуг.