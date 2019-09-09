В Центре детской онкологии им. Блохина опровергли массовые сокращения

В ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н.Н.Блохина» опровергли появившуюся в СМИ информацию о массовом сокращении сотрудников. «Никто из сотрудников не уволен и не подвергается психологическому давлению. Массовых увольнений в НИИ ДОиГ нет», — сообщили РБК в центре.

Как писал ранее РЕН ТВ со ссылкой на обращение врачей, новый руководитель НИИ Светлана Варфоломеева при помощи «напряженной обстановки» в коллективе принуждала сотрудников писать заявления по собственному желанию. Ее обвинили в угрозах сократить ставки, что она якобы объясняла дефицитом средств на выплату зарплат. В то же время, пишет издание, врачи сообщили о резком понижении окладов сотрудников.

21 августа руководитель проекта «Альянс врачей» Ирина Кваско-Алясова обратила внимание на приказ об оптимизации в центре. Как пояснили в пресс-службе медучреждения РБК, речь шла не о сокращении действующих сотрудников, а о сокращении 709,5 вакантной ставки. Онкоцентр сообщил, что нынешнее штатное расписание, которое и изменяется в соответствии с приказом, сформировано в 1990-е годы. Но с появлением новых технологий «существенно сократилось время пребывания на койке», и в связи с этим более 700 ставок оказались не заняты, отметили в учреждении.