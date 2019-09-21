В онкоцентре Блохина опровергли сообщения СМИ об увольнении 25 врачей

ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н.Н.Блохина» не располагает информацией СМИ о намерении 25 детских онкологов уволиться из-за решения администрации онкоцентра уволить профессора, д.м.н. Георгия Менткевича. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе медучреждения.

«Про увольнение 25 детских онкологов нам ничего не известно. Что касается профессора Менткевича, он не увольняется. Он выполнял дополнительную работу исполняющего обязанности заведующего отделением. Со своей штатной должности заместителя директора по лечебной и научной работе НИИ детской онкологии он не уволен, он продолжает работать», — рассказали в пресс-службе. Там также отметили, что Менткевич не занимал должность штатно, а являлся исполняющим обязанности. Эта нагрузка была для него дополнительной.

Ранее издание «Известия» сообщило, что около 20-25 детских онкологов собрались уволиться из НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина из-за решения администрации онкоцентра уволить Георгия Менткевича.

В начале сентября телеканал РЕН ТВ со ссылкой на обращение врачей сообщал о принуждении нового руководителя медучреждения Светланы Варфоломеевой писать заявления по собственному желанию. Кроме этого, директора обвинили в угрозах насчет сокращения ставок. Свои требования она объясняла дефицитом средств на выплаты зарплаты. Также издание отмечало, что сотрудники медучреждения пожаловались на резкое сокращение зарплат.