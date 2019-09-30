Кремль отреагировал на угрозы врачей НИИ Блохина уволиться

В Кремле надеются, что Минздрав примет меры для прояснения ситуации с врачами онкоцентра им. Блохина, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это обращение видят и слышат в Минздраве, мы надеемся, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее ряд сотрудников онкоцентра записали видеообращение, в котором пригрозили уволиться, заявив, что новое руководство не дает им «честно выполнять свой врачебный долг». По словам замдиректора института детской онкологии Максима Рыкова, долгие годы дети в центре получают лечение в «ужасных условиях». «Отсутствует банальная вентиляция, стены поедает плесень, а палаты переполнены больными», — сказал онколог Василий Бояршинов.

Врачи заявили, что требуют отстранить руководство, обоснованно и прозрачно назначать зарплаты и провести аудит строительства новых корпусов института детской онкологии.

РБК обратился в пресс-службу НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина.