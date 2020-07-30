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Эксперт назвал причину и сроки второй волны коронавируса в России

По прогнозам, сделанным с помощью методов математического моделирования, вторую волну коронавируса запустят иногородние студенты, которые вернутся с летних каникул. Число заболевших в Москве и Петербурге может вырасти на 15–20%
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

С началом учебного года и возвращением в мегаполисы иностранных студентов количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 может существенно вырасти. Об этом заявил «Известиям» проректор по перспективным проектам Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) Алексей Боровков. Он также является соруководителем рабочей группы «Технет» Национальной технологической инициативы и возглавляет рабочую группу по математическому моделированию и прогнозированию COVID-19.

По прогнозам экспертов СПбПУ, сделанным с помощью методов математического моделирования, число инфицированных в Москве и Санкт-Петербурге в период с 10 по 14 сентября может вырасти на 15–20%.

Половина жителей городов-миллионников приготовились ко второй волне COVID
Общество
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Боровков предполагает, что вторая волна окажется не такой массовой, как в марте. Тем не менее, считает он, руководство вузов должно принять профилактические меры, поскольку вирус SARS-CoV-2, вызывающий инфекцию, представляет опасность для преподавателей — лиц старше 65 лет, которые находятся в особой группе риска.

В качестве возможных мер профилактики проректор назвал обязательное тестирование на коронавирус для всех иногородних студентов, которые возвращаются в мегаполисы, либо двухнедельный карантин. Он также считает, что вузам следует сохранить онлайн-формат обучения в случае с возрастными педагогами.

«Сейчас обсуждается, насколько частым его [тестирование] надо делать для студентов, живущих в общежитии, — заявил «Известиям» вирусолог Егор Базыкин. — Это зависит от многого — эпидемической ситуации, размера общежития и стоимости тестирования».

Мишустин назвал дату решения по проведению учебного года в онлайн-режиме
Общество
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

По словам эксперта, в условиях продолжающейся эпидемии основная опасность связана не с приездом иногородних студентов, а с количеством контактов между ними, которое резко возрастает с началом очного обучения.

В Роспотребнадзоре «Известиям» заявили, что осенью в связи с сезонным ростом ОРВИ ожидается и подъем заболеваемости СОVID-19. Ведомство напомнило, что разработало рекомендации для предотвращения роста числа инфицированных. В Минобрнауки отметили, что к осени такая вероятность есть, пишет газета.

Решение, в каком формате пройдет следующий учебный год, будет принято 20 августа исходя из эпидемиологической ситуации в каждом регионе, сообщил ранее премьер-министр Михаил Мишустин. «В целом могу сказать из докладов, которые я слышал, что мы готовимся к нормальному 1 сентября», — отметил он. Глава правительства выразил надежду, что удастся минимизировать дистанционный формат обучения.

В МГУ допустили начало учебного года в онлайн-формате
Общество
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Возможность проведения всех занятий в дистанционном формате в начале учебного года допускает МГУ, заявил ректор Виктор Садовничий. Университет рассматривает еще два варианта: основной (начало учебы в обычном режиме) и промежуточный (чтение лекций онлайн и проведение практических занятий в обычном режиме).

О возможности второй волны распространения COVID-19 осенью, когда россияне массово вернутся на работу и учебу, предупреждала и глава Роспотребнадзора Анна Попова. В то же время Мишустин считает, что, если страна продолжит следовать рекомендациям ведомства и врачей, роста числа заболевших не будет.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: коронавирус, учебный год
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