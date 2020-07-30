Эксперт назвал причину и сроки второй волны коронавируса в России

По прогнозам, сделанным с помощью методов математического моделирования, вторую волну коронавируса запустят иногородние студенты, которые вернутся с летних каникул. Число заболевших в Москве и Петербурге может вырасти на 15–20%

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

С началом учебного года и возвращением в мегаполисы иностранных студентов количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 может существенно вырасти. Об этом заявил «Известиям» проректор по перспективным проектам Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) Алексей Боровков. Он также является соруководителем рабочей группы «Технет» Национальной технологической инициативы и возглавляет рабочую группу по математическому моделированию и прогнозированию COVID-19.

По прогнозам экспертов СПбПУ, сделанным с помощью методов математического моделирования, число инфицированных в Москве и Санкт-Петербурге в период с 10 по 14 сентября может вырасти на 15–20%.

Боровков предполагает, что вторая волна окажется не такой массовой, как в марте. Тем не менее, считает он, руководство вузов должно принять профилактические меры, поскольку вирус SARS-CoV-2, вызывающий инфекцию, представляет опасность для преподавателей — лиц старше 65 лет, которые находятся в особой группе риска.

В качестве возможных мер профилактики проректор назвал обязательное тестирование на коронавирус для всех иногородних студентов, которые возвращаются в мегаполисы, либо двухнедельный карантин. Он также считает, что вузам следует сохранить онлайн-формат обучения в случае с возрастными педагогами.