Мишустин оценил вероятность новой волны COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Премьер-министр России Михаил Мишустин допустил, что если страна продолжит следовать рекомендациям Роспотребнадзора и врачей по коронавирусу, второй волны не будет. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24».

«Будем надеяться на то, что, если мы будем следовать тем рекомендациям, которые дает Роспотребнадзор и врачи, то второй волны не случится», — сказал премьер министр.

По его словам, сейчас в России число заболевших COVID-19 массово снижается по стране. «В Москве это примерно 0,2–0,3%, по стране это чуть меньше процента. Но распространение вируса снижается, как снижается также его вирулентность», — сказал Мишустин.

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