В МГУ допустили начало учебного года в онлайн-формате

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Ректор Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова Виктор Садовничий допустил дистанционный формат обучения в вузе в начале учебного года. Об этом сообщает ТАСС.

«Я высказывал до сих пор оптимистичный сценарий, что мы начнем учебный год в обычном режиме 1 сентября. И это наш пока основной сценарий, к нему мы и готовимся», — сказал Садовничий. Однако готовятся «еще два сценария», добавил он.

«Один промежуточный — возможно, мы большие лекции будем делать в онлайн-формате, а практические занятия сумеем вести, по возможности, в обычном режиме. Третий сценарий — когда все будет в онлайн-режиме», — пояснил Садовничий.

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