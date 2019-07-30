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Microsoft $153 (+8,73%) прогноз BMO Capital Markets к 19.07.20
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Площадь пожаров в Сибири превысила 1,5 млн га
По данным Лесопожарного центра, на территории Красноярского края действует почти сто очагов пожара. Накануне в регионе, а также в Иркутской области и части Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Площадь природных пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась на более чем 50 тыс. га и теперь составляет свыше 1 млн га. Об этом сообщается на сайте Лесопожарного центра в Красноярске.

По данным на 10:00 по местному времени (06:00 мск), на территории края действует 99 лесных пожаров на общей площади 1,042 млн га, в том числе 80 — в зоне контроля на площади почти 1,038 млн га.

Очаги возгораний отмечены в Эвенкийском, Богучанском, Енисейском, Таймырском, Кежемском, Пировском, Нижнеингашском и Абанском районах. Уточняется, что для ликвидации пожаров привлечены 494 человека и 13 единиц техники.

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Пожары в Сибири. Что важно знать

В Иркутской области за сутки потушили шесть природных пожаров на площади около 2 тыс. га, сообщает пресс-служба правительства региона. Так, на утро 30 июля локализовано 11 возгораний. Их площадь составляет около 7 тыс. га, из которых 6,7 тыс. га покрыто лесом.

Действующими остаются 46 пожаров: 11 — в Мамско-Чуйском районе, десять — в Киренском, семь — в Катангском, по шесть — в Усть-Кутском и Казачинско-Ленском районах, пять — в Бодайбинском и один — в Жигаловском районе.

Накануне на всей территории Красноярского края и Иркутской области, а также в части Бурятии ввели режим ЧС, пожарам присвоили высший, пятый класс опасности.

Фотогалерея 
Смог от лесных пожаров в Сибири. Фоторепортаж

По данным федерального агентства «Авиалесоохрана», большинство пожаров бушует на отдаленных и труднодоступных территориях. Красноярский губернатор Александр Усс говорил, что речь идет в основном о северных районах, где возгорания часто возникают из-за грозовой активности. Он охарактеризовал ситуацию как обычное природное явление и отметил, что в так называемых зонах контроля пожары «по определению не тушат». По мнению властей, огонь не угрожает населенным пунктам и объектам экономики и затраты на тушение могут быть больше предполагаемого ущерба от пожаров.

В ответ на это первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян заявил, что дым от пожаров распространяется на тысячи километров, что приводит к ухудшению качества жизни. Экономические доводы не должны мешать оказывать помощь населению, отметил он.

Авторы: Кристина Астафурова, Наталия Анисимова
Теги: Красноярский край, лесные пожары, Сибирь
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