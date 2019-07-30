Площадь пожаров в Сибири превысила 1,5 млн га

По данным Лесопожарного центра, на территории Красноярского края действует почти сто очагов пожара. Накануне в регионе, а также в Иркутской области и части Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Площадь природных пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась на более чем 50 тыс. га и теперь составляет свыше 1 млн га. Об этом сообщается на сайте Лесопожарного центра в Красноярске.

По данным на 10:00 по местному времени (06:00 мск), на территории края действует 99 лесных пожаров на общей площади 1,042 млн га, в том числе 80 — в зоне контроля на площади почти 1,038 млн га.

Очаги возгораний отмечены в Эвенкийском, Богучанском, Енисейском, Таймырском, Кежемском, Пировском, Нижнеингашском и Абанском районах. Уточняется, что для ликвидации пожаров привлечены 494 человека и 13 единиц техники.

В Иркутской области за сутки потушили шесть природных пожаров на площади около 2 тыс. га, сообщает пресс-служба правительства региона. Так, на утро 30 июля локализовано 11 возгораний. Их площадь составляет около 7 тыс. га, из которых 6,7 тыс. га покрыто лесом.