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Microsoft $153 (+9,78%) прогноз BMO Capital Markets к 19.07.20
Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
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Режим ЧС из-за пожаров ввели в Красноярском крае и Иркутской области

Режим «Чрезвычайная ситуация в лесах» введен на всей территории Красноярского края и Иркутской области. Оба региона — наряду с Якутией — признаны «наиболее горимыми» в России, сообщает пресс-служба МЧС. Кроме того, тот же режим введен на части территории Бурятии.

«Мы имеем пятый класс опасности, высший класс, в лесах Республики Саха (Якутия), Иркутской области и Красноярского края. Около трех миллионов гектаров тайги у нас горят, почти 500 очагов, и тенденция идет на увеличение. Несколько дней назад было два миллиона, уже под три», — заявил первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян.

По его словам, в настоящее время руководством МЧС принято решении об усилении противопожарной безопасности, при этом усиливать будут как наземную, так и воздушную ее части.

«Задача стоит в ближайшее время локализовать и ликвидировать эти пожары», — сказал Чуприян.

Фотогалерея 
Смог от лесных пожаров в Сибири. Фоторепортаж

Ранее на портале change.org была создана петиция с требованием ввести из-за пожаров режим ЧС на территории Сибири. Под ней подписались более 415 тыс. россиян.

Теги: МЧС, лесные пожары, ЧП
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