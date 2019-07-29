Режим ЧС из-за пожаров ввели в Красноярском крае и Иркутской области

Режим «Чрезвычайная ситуация в лесах» введен на всей территории Красноярского края и Иркутской области. Оба региона — наряду с Якутией — признаны «наиболее горимыми» в России, сообщает пресс-служба МЧС. Кроме того, тот же режим введен на части территории Бурятии.

«Мы имеем пятый класс опасности, высший класс, в лесах Республики Саха (Якутия), Иркутской области и Красноярского края. Около трех миллионов гектаров тайги у нас горят, почти 500 очагов, и тенденция идет на увеличение. Несколько дней назад было два миллиона, уже под три», — заявил первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян.

По его словам, в настоящее время руководством МЧС принято решении об усилении противопожарной безопасности, при этом усиливать будут как наземную, так и воздушную ее части.

«Задача стоит в ближайшее время локализовать и ликвидировать эти пожары», — сказал Чуприян.