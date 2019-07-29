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Microsoft $153 (+9,78%) прогноз BMO Capital Markets к 19.07.20
Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
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Пожары в Сибири. Что важно знать
Лесные пожары в России распространились на территорию около 3 млн га. По решению краевых властей тушение пожаров на труднодоступных и удаленных землях экономически нецелесообразно. Режим ЧС введен в двух регионах
Абакан (Фото: Александр Колбасов / ТАСС)

Что произошло

  • На территории России в 11 регионах продолжаются лесные пожары. Работы по активному тушению пожаров (данные федерального агентства лесного хозяйства на 00:00 мск 29.07.2019) ведутся на площади более 80 тыс. га.
  • Еще более 2,7 млн га составляет площадь охваченных пожарами лесов на труднодоступных и удаленных землях. По решению региональных властей пожары на этих площадях не тушат, так как «по данным пожарам отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен».
  • Основная причина пожаров — сухие грозы.
  • Самые крупные пожары — 133 пожара на площади 1,2 млн га — на территории Республики Саха (Якутия). Пожарам в лесах Саха (Якутии), Иркутской области и Красноярского края присвоен высший, пятый класс опасности.
  • Лесные пожары привели к задымлению и смогу в крупных городах — Челябинске, Омске, Новосибирске, Красноярске.

Фотогалерея 
Смог от лесных пожаров в Сибири. Фоторепортаж

  • В Красноярском крае и Иркутской области введен режим ЧС.
  • По прогнозам Среднесибирского управления гидрометцентра в ближайшую неделю смог должен рассеяться.

Реакция общественности

  • Решения властей о нетушении части лесных пожаров привели к ряду петиций и обращений общественных организаций и граждан.
  • «Гринпис России» создала петицию с требованиям к властям начать активные действия по борьбе с пожарами. К 16:00 мск 29 июля ее подписали более 125 тыс. человек.
  • Петиция на портале change.org с требованием ввести режим ЧС в Сибири к 16:30 мск 29 июля собрала более 420 тыс. подписей.

Реакция властей

  • Первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян заявил, что руководство ведомства приняло решение об усилении противопожарных мер, а экономические соображения не должны мешать тушению пожаров.
  • Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал пожары «обычным природным явлением», бороться с которым бессмысленно.
Автор: Юлия Сапронова
Теги: Пожар, Сибирь
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