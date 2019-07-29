Пожары в Сибири. Что важно знать

Лесные пожары в России распространились на территорию около 3 млн га. По решению краевых властей тушение пожаров на труднодоступных и удаленных землях экономически нецелесообразно. Режим ЧС введен в двух регионах

Абакан (Фото: Александр Колбасов / ТАСС)

Что произошло

На территории России в 11 регионах продолжаются лесные пожары. Работы по активному тушению пожаров (данные федерального агентства лесного хозяйства на 00:00 мск 29.07.2019) ведутся на площади более 80 тыс. га.

Еще более 2,7 млн га составляет площадь охваченных пожарами лесов на труднодоступных и удаленных землях. По решению региональных властей пожары на этих площадях не тушат, так как «по данным пожарам отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен».

Основная причина пожаров — сухие грозы.

Самые крупные пожары — 133 пожара на площади 1,2 млн га — на территории Республики Саха (Якутия). Пожарам в лесах Саха (Якутии), Иркутской области и Красноярского края присвоен высший, пятый класс опасности.

Лесные пожары привели к задымлению и смогу в крупных городах — Челябинске, Омске, Новосибирске, Красноярске.