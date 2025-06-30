Россияне назвали идеальное количество детей в семье

Почти половина россиян считают оптимальным наличие двоих детей в семье. К основным факторам, влияющим на решение завести ребенка, они отнесли уровень дохода и экономическую ситуацию в целом

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Какие факторы определяют стратегию деторождения

Главным фактором при планировании детей россияне назвали финансовый, следует из проведенного ЦСП «Платформа» и компанией «ОнИн» («Онлайн Интервьюер») исследования (есть у РБК) в рамках проекта «Социальная динамика». Отвечая на вопрос, что вызывало или вызывает опасения или останавливало от того, чтобы завести детей сейчас, 79% выбрали один из материальных факторов.

Половина участников назвали в качестве препятствия иметь ребенка недостаточный уровень дохода у себя или партнера. В ходе опроса респонденты могли назвать пять вариантов ответа. Вторым по популярности стал ответ — опасения по поводу будущего для ребенка, например из-за кризисов или плохой экологии (его выбрал 41% опрошенных), на третьем месте — экономическая ситуация в стране (39%), чуть меньше волнуют россиян проблема маленькой жилплощади или ее отсутствия и недостаточные материальные меры поддержки для родителей от государства.

Среди популярных ответов (их назвал каждый четвертый) — страх потерять источник дохода после появления детей, внешнеполитическая ситуация, а также неполная жизненная реализованность на данный момент.

Самым популярным ответом на вопрос, какие меры поддержки со стороны государства могли бы помочь решиться на рождение ребенка, стал ответ «ежемесячные пособия на каждого ребенка» (69%). Половина респондентов заявили, что им бы помог материнский капитал, чуть меньше половины (46%) — создание стабильной социально-экономической ситуации в стране, 42% выбрали ответ «удаленная работа и гибкий график». Чуть больше трети в качестве стимулов также назвали достаточное количество мест в детских садах и школах, семейную ипотеку, компенсацию доли ипотечного кредита.

Среди дополнительных причин, которые останавливают от деторождения, женщины указали на проблемы со здоровьем, которые могут осложнить беременность и негативно сказаться на ребенке, так ответили 34%. Еще 30% опасаются рисков для здоровья (в том числе из-за хронических заболеваний), а также испытывают страх перед родами и послеродовым восстановлением.

Большинство среди тех, кто не хочет иметь детей, причиной для этого назвали необходимость значительных финансовых вложений в их развитие (ее назвали 45% опрошенных). Из-за неуверенности в том, что смогут обеспечить ребенка должным временем, вниманием и заботой, от планов иметь детей отказались 38%, а 36% считают свою жизнь полной и достаточной и без детей, еще 30% указали, что у них нет сейчас подходящего партнера.

Исследование ЦСП «Платформа» проводила в мае 2025 года. В опросе приняли участие 1,2 тыс. россиян в возрасте от 18 до 49 лет. В выборке были учтены разные социально-демографические параметры, типы населенных пунктов и федеральные округа со смещением по среднему возрасту рождения первого ребенка. Участникам предлагали выбрать наиболее подходящие варианты ответа из предложенных, в некоторых вопросах можно было выбрать определенные количества вариантов.

Сколько детей хотят иметь россияне

Большинство опрошенных — 77% — рассматривают возможность завести детей как впервые, так и помимо уже имеющихся. Среди них о планах сделать это в ближайшие один-два года сообщил каждый пятый.

Оптимальный вариант семьи, по мнению респондентов, включает двоих детей. Так, 45% ответили, что хотели бы иметь двоих детей в идеальных условиях, без учета текущих жизненных обстоятельств. О желании иметь троих детей в аналогичной ситуации сообщили 27%, причем в большей степени женщины. «Вероятно, они больше склонны воспринимать их как важную часть своей ролевой модели — материнство является значимым аспектом жизненной реализации», — пояснили авторы исследования.

На вопрос о том, сколько, по мнению респондентов, у них будет детей, троих указали 18% опрошенных. Авторы исследования пришли к выводу, что многодетность (трое и более детей) воспринимается как достаточно сложная для исполнения модель семьи и для многих такие варианты остаются скорее мечтой.

Повышение рождаемости и многодетности — одна из приоритетных целей для государства. Согласно Единому плану по достижению национальных целей развития России, суммарный коэффициент рождаемости (число детей в среднем на одну женщину) к 2030 году должен достигнуть около 1,6, в 2024 году он составил 1,413.

Для этого планируют различные меры социальной и демографической политики, среди которых: рост доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже уровня инфляции; материальные меры поддержки, такие как материнский капитал, налоговый «кешбэк» для семей с двумя и более детьми, социальный контракт; увеличение доступности жилья посредством семейной ипотеки, расселения не пригодного для проживания фонда, запуска массового индивидуального жилищного строительства и другие.

Старший научный сотрудник Международной лаборатории исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ Елена Чурилова отметила, что результаты исследования еще раз подтвердили, что большинство россиян позитивно относятся к рождению хотя бы одного ребенка и что социальная норма детности в российских семьях — два ребенка. Доля россиян, которые считают нормой троих детей в семье, также аналогична той, которую фиксировали другие опросы в начале 2020-х годов. Учитывая, что она несколько выше, чем по данным опросов, проведенных в 2010-е, можно уверенно говорить о том, что понемногу идет нормализация трехдетных семей как идеала, отмечает Чурилова.

Она также добавила, что финансовые и материальные проблемы, нехватка денег — уже довольно давно наиболее часто упоминаемая респондентами во всех исследованиях причина откладывания или отказа от рождения ребенка. С одной стороны, это выглядит логичным, и после рождения первого ребенка родители задумываются, смогут ли они себе позволить второго или третьего. «С другой стороны, мы живем в эпоху потребления, иногда демонстративного, и начинает казаться, что отказ от рождения еще одного ребенка обусловлен не столько отсутствием финансовой возможности его вырастить, сколько боязнью что-либо недодать уже рожденному ребенку, боязнью снижения потребительских возможностей», — считает Чурилова. При этом она уверена, что рождаемость пока определяется репродуктивными установками женщины — тем, сколько детей хочется иметь лично ей. А если женщина намерена родить только одного ребенка, то объяснение этого финансовыми причинами в глазах других, поясняет эксперт, будет выглядеть понятным и нормальным.

По мнению Чуриловой, финансовые меры поддержки семей надо рассматривать через призму борьбы с бедностью, а не как «волшебный инструмент для повышения рождаемости». По ее словам, появление в России единого пособия для семей с низким доходом — большой шаг вперед и гарантия того, что дети из нуждающихся семей будут сыты и одеты.

Чурилова также пояснила, что материнский капитал с середины 2000-х до середины 2010-х сработал на сокращение интервалов между запланированными рождениями, в результате чего произошел рост суммарного коэффициента рождаемости. Но перенос большей части суммы на первенца не смог стимулировать более ранние первые рождения, так как принятие такого решения тесно связано с окончанием периода получения образования, получением опыта работы, минимальной финансовой устойчивости и, главное, с вступлением в брак. Отсутствие возможности получить федеральный материнский капитал при рождении третьего и последующих детей, возможно, заставляет часть семей откладывать эти рождения или вовсе отказываться от них, считает Чурилова.

В то же время, по мнению директора АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслана Ткаченко, на невысокую рождаемость влияют доминирующие малодетные установки, связанные с тем, что необходимо сперва выучиться, сделать карьеру, заработать на квартиру.