Дума приняла закон о налоговом «кешбэке» для семей с детьми

Налоги для физических лиц в 2024 году

Фото: Алексей Белкин / Global Look Press

Депутаты Госдумы на пленарном заседании в среду приняли в окончательном чтении закон о возврате 7% от уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) семьям с детьми. Трансляция заседания идет на сайте палаты.

Эта инициатива входит в пакет поправок в бюджет на текущий год и изменений в Налоговый кодекс.

Выплата положена работающим родителям двух и более детей, с доходов которых был уплачен подоходный налог, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную по месту жительства в России.

Размер среднедушевого дохода значительно отличается в зависимости от региона: так, например, в Москве в 2024 году прожиточный минимум на душу населения составляет 22,7 тыс. руб., в Чукотском автономном округе — 40,3 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 16,5 тыс. руб., в Липецкой области — 12,8 тыс. руб.

Налоговый «кешбэк» смогут получить около половины из числа всех семей с двумя и более детьми в России, писал ранее РБК со ссылкой на данные Минфина. Выплата будет финансироваться из федерального бюджета.