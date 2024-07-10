 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Налоги для физических лиц ,  
0 

Дума приняла закон о налоговом «кешбэке» для семей с детьми

Госдума приняла закон о возврате 7% уплаченного НДФЛ семьям с детьми
Сюжет
Налоги для физических лиц в 2024 году
Сюжет
Новая шкала НДФЛ: кого коснутся изменения
Сюжет
Новые законы в России
Фото: Алексей Белкин / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / Global Look Press

Депутаты Госдумы на пленарном заседании в среду приняли в окончательном чтении закон о возврате 7% от уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) семьям с детьми. Трансляция заседания идет на сайте палаты.

Эта инициатива входит в пакет поправок в бюджет на текущий год и изменений в Налоговый кодекс.

Выплата положена работающим родителям двух и более детей, с доходов которых был уплачен подоходный налог, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную по месту жительства в России.

Дума приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ
Экономика
Фото:Олег Яковлев / РБК

Размер среднедушевого дохода значительно отличается в зависимости от региона: так, например, в Москве в 2024 году прожиточный минимум на душу населения составляет 22,7 тыс. руб., в Чукотском автономном округе — 40,3 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 16,5 тыс. руб., в Липецкой области — 12,8 тыс. руб.

Налоговый «кешбэк» смогут получить около половины из числа всех семей с двумя и более детьми в России, писал ранее РБК со ссылкой на данные Минфина. Выплата будет финансироваться из федерального бюджета.

Теги
Госдума Дети семьи НДФЛ налоги
Материалы по теме
Госдума приняла во втором чтении законопроект об изменении налогов
Экономика
Набиуллина оценила влияние на инфляцию проекта новых налогов
Экономика
Правительство внесло поправки к налоговому пакету
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июля
EUR ЦБ: 95,34 (-0,32) Инвестиции, 09 июл, 17:22 Курс доллара на 10 июля
USD ЦБ: 88 (-0,17) Инвестиции, 09 июл, 17:22
В небе над Россией и Белоруссией заметили необычный объект Общество, 10:40
Новый аэропорт Иркутска оценили более чем в ₽200 млрд Бизнес, 10:40
FT сообщила о попытках Европы наладить контакты с советниками Трампа Политика, 10:37
При крушении самолета Cessna в Татарстане погибли три человека Общество, 10:34
Дума приняла закон о налоговом «кешбэке» для семей с детьми Экономика, 10:31
Ситуация «вин-вин». Зачем Volkswagen вкладывает $5 млрд в Rivian Pro, 10:21
Bloomberg узнал о несогласии Зеленского с «необратимостью» пути в НАТО Политика, 10:21
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Курс биткоина вырос на фоне заявлений главы ФРС по процентным ставкам Крипто, 10:18
«VERY»: чем удивляет экоквартал в 20 метрах от Ботанического сада Недвижимость, 10:16
ФСБ предотвратила доставку бомб высокопоставленным военным в Москве Политика, 10:14
Макрон поблагодарил сборную Франции после поражения на Евро Спорт, 10:13
Байден заверил союзников по НАТО в проигрыше России на Украине Политика, 10:11
Мбаппе назвал провальной свою игру на Евро-2024 Спорт, 10:06
В трех областях Украины сообщили о повреждении инфраструктуры Политика, 10:03