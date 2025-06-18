Во ВЦИОМе объяснили отказ россиян от рождения детей жизнью в удовольствие

Россияне хотят жить в свое удовольствие, такой эгоистичный подход вместе с мнением, что детей растить дорого, не позволяют добиться нужного уровня рождаемости, заявил гендиректор фонда ВЦИОМа

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Добиться повышения рождаемости в России не удается, поскольку граждане страны живут в свое удовольствие и руководствуются тем, что дети ограничивают личную свободу, считает гендиректор Фонда ВЦИОМа Константин Абрамов. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РБК.

«Да, любовь — это главное, почему создают семью и рожают детей, но есть барьеры, которые не позволяют делать в нужном объеме, не позволяют заводить троих детей и больше по одной простой причине — дорого растить ребенка <…> Эгоизм — дети мешают личной свободе. <...> Вот это «пожить для себя» — история, которая уже происходит в нашей стране 30 лет с лишним. Главное — это человек, главное — его успех, главное — его счастье, главное — удовольствие. Ради удовольствия граждане продолжают жить», — сказал он.

Модератор дискуссии на тему рождаемости, генеральный директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы» Сергей Рыбальченко, отметил, что последний год суммарный коэффициент рождаемости в России остается на достаточно низком уровне — 1,4 ребенка на женщину. Для воспроизводства населения он должен быть на 0,7 больше. При этом общемировой показатель — 2,3 ребенка на женщину, что является самым низким уровнем за всю историю.

В некоторых странах, отметил Рыбальченко, показатель вовсе ниже одного ребенка на женщину, «в России еще так сказать достаточно высокий суммарный коэффициент рождаемости, хотя мы стремимся к тому, чтобы он был выше». Кроме того, добавил эксперт, за счет людей 30–40 лет — в этой категории «самая максимальная за всю историю России численность и мужчин и женщин», существует «демографическое окно возможностей».

В июне вышел доклад Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) о демографии в мире, согласно которому уровень рождаемости во многих странах мира достиг рекордно низких значений. Также проводилось исследование на тему готовности заводить детей среди 14 тыс. человек в 14 странах, включая США, Индию, Бразилию и Германию.

Каждый пятый участник опроса признался, что не может завести столько детей, сколько хотел бы, главным образом из-за высокой стоимости жизни и финансовых трудностей. Другими препятствиями для рождения детей респонденты назвали сложности с совмещением работы и родительства, слабую поддержку со стороны государства, проблемы со здоровьем, а также политическую нестабильность.