Правительство утвердило план роста рождаемости и укрепления суверенитета

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал единый план по достижению национальных целей развития России до 2036 года. Главное из нового стратегического документа — в материале РБК

Фото: Марина Круглякова / ТАСС

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил Единый план по достижению национальных целей развития России до 2030 года и на перспективу до 2036 года (.pdf). В ближайшие 12 лет России придется столкнуться с рядом вызовов, создающих как ограничения, так и новые возможности. Национальные цели развития отвечают на эти вызовы, а Единый план определяет конкретные действия в рамках такого ответа, говорится в документе объемом более 300 страниц.

В частности, Единый план призван увязать между собой майский указ президента о национальных целях, 19 новых национальных проектов, более 40 государственных программ, а также отраслевые и региональные стратегии и «дорожные карты». «В нем понятным для людей языком прописано: что и когда правительство делает для достижения наццелей, какие инструменты задействуются и кто за это ответственен», — пояснил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Профильные вице-премьеры будут нести персональную ответственность за достижение утвержденных показателей, сообщали ранее в пресс-службе кабмина. Мониторинг выполнения плана будет вестись по его цифровой версии, которая позволит «контролировать в моменте» все процессы, в том числе анализировать риски и обратную связь от граждан», указал Решетников.

РБК рассказывает об основных положениях нового стратегического документа.

Переломить спад рождаемости

В силу «объективных демографических трендов» в ближайшие несколько лет население России будет сокращаться, констатируется в Едином плане. Необходимо переломить эту тенденцию и обеспечить стабилизацию рождаемости, снижение смертности, повышение продолжительности жизни, указано в нем.

Так, если в 2024 году, по предварительной оценке правительства, суммарный коэффициент рождаемости (то есть число детей в среднем на одну женщину) составил 1,413 (против 1,410 в 2023 году), то в 2025 году он должен вырасти до 1,443, а уже в 2027 году — превысить 1,5, с тем чтобы к 2030 году приблизиться к целевому показателю из майского указа (1,6) и достигнуть 1,593. Похожая траектория предусмотрена в Едином плане и для коэффициента рождаемости третьих и последующих детей: с 0,385 в 2024 году до 0,475 в 2030-м.

Для сравнения: даже высокий сценарий демографического прогноза Росстата не предполагает таких результатов: согласно расчетам статслужбы, в лучшем случае к 2030 году суммарный коэффициент рождаемости составит 1,516.

Обеспечить запланированные властями результаты должны помочь различные меры социальной и демографической политики, среди которых:

рост доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже уровня инфляции;

материальные меры поддержки, такие как материнский капитал, налоговый «кешбэк» для семей с двумя и более детьми, социальный контракт;

увеличение доступности жилья посредством семейной ипотеки, расселения непригодного для проживания фонда, запуска массового индивидуального жилищного строительства и т.д.

Продолжительность жизни

Еще одна задача властей в сфере демографии — рост ожидаемой продолжительности жизни человека (ОПЖ) до 78 лет к 2030 году. После резкого снижения этого показателя из-за пандемии (в 2020 году — до 70,1) в последние годы он демонстрировал рост рекордными темпами и в 2023 году достиг максимального в новейшей истории России уровня — 73,4 года. По предварительной оценке правительства, содержащейся в Едином плане, в 2024 году этот рекорд будет побит, и ОПЖ при рождении составит уже 73,7 года. В дальнейшем показатель будет расти на 0,7 года ежегодно.

В сельской местности ожидаемая продолжительность жизни ниже: 72,5 года за 2024 год, а по итогам 2030 года — 76,9 года.

Что касается ожидаемой продолжительности здоровой жизни при рождении, то она должна составить 62 года в 2024-м и достичь 68 лет в 2030-м, следует из Единого плана.

В качестве дополнительного статистического индикатора в документе приводится показатель младенческой смертности. Предполагается, что в 2024 году ее уровень увеличится впервые с 2021 года и составит 4,5 промилле (4,5 младенца на 1000 родившихся живыми; в 2023 году было 4,2). Однако впоследствии показатель будет постепенно снижаться и к 2030 году достигнет 3,9 промилле.

Вырастет по итогам 2024 года и заболеваемость ВИЧ: с 37,4 человека на 100 тыс. населения в 2023 году до 42,4. Впрочем, к 2030 году показатель по плану должен упасть до 31,8 человека в расчете на 100 тыс. россиян.

Среди мер, которые будут способствовать указанным результатам, в документе выделены такие:

повышение доступности и качества медпомощи в первую очередь при заболеваниях, являющихся основными причинами смертности (болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования);

мероприятия по предупреждению и борьбе с социально значимыми заболеваниями, эффективной диагностике и мониторингу лечения ВИЧ-инфекции, туберкулеза, хронического вирусного гепатита С;

расширение сети женских консультаций, модернизация перинатальных центров, оснащение детских поликлиник и больниц в регионах.

Темпы роста экономики

Экономический блок Единого плана направлен на обеспечение темпов роста ВВП выше среднемировых и на выход не позднее 2030 года на четвертое место в мире по объему ВВП, рассчитанного по паритету покупательной способности. Последняя задача, впрочем, выполнена досрочно: по данным Всемирного банка (которые были обновлены после выхода майского указа президента), Россия еще в 2021 году стала четвертой экономикой мира по ВВП ППС, а по данным Международного валютного фонда, в 2024 году ВВП России составил 3,55% мирового — выше только у Китая, США и Индии.

По итогам 2024 года рост ВВП должен составить 3,9%, однако начиная с 2025-го темпы роста замедлятся до 2,5%, указано в документе. В 2030 году, согласно Единому плану, экономика должна увеличиться на 3,2%.

Выполнение показателя по экономическому росту зависит практически от всех мер, заложенных в план. Среди ключевых авторы документа выделяют:

сохранение высокой инвестиционной активности (рост инвестиций к 2030 году не менее чем на 60% к уровню 2020-го) за счет улучшения инвестиционного климата через комплексную систему мер поддержки предпринимателей и сокращение избыточной административной нагрузки;

рост потребительской активности за счет увеличения доходов населения;

развитие несырьевого неэнергетического экспорта;

импортозамещение (доля импорта в ВВП должна снизиться до 17% к 2030 году с 18,7% в 2023-м) и обеспечение экономики кадрами;

повышение производительности труда темпами «выше исторической траектории»;

выход на целевой уровень инфляции 4% и его поддержание на длительном горизонте.

Единый план также предполагает обеспечение значительного роста капитализации фондового рынка — не менее чем до 66% ВВП к 2030 году и до 75% ВВП к 2036 году. По оценке за 2024 год, этот показатель составляет пока 42%. Среди шагов по достижению этой цели упоминаются публичное размещение акций компаний с госучастием на фондовом рынке (на 1 трлн руб. к 2030 году) и приватизация госкомпаний посредством публичного размещения акций на организованных торгах.

Среди других экономических целей Единого плана — увеличение доли креативных индустрий в экономике с 3,9% в 2024 году до 6% в 2030 году. Составители документа отмечают, что низкий уровень подсанкционности этого сектора способствует привлечению частных инвестиций, «увеличению экспорта продукции и улучшению имиджа регионов и страны в целом». Среди креативных индустрий указываются народные художественные промыслы и ремесла, арт-индустрия, культурное наследие, отдых и развлечения, мода, включая ювелирное дело, книжное дело, исполнительские искусства, кино, программное обеспечение, СМИ, гастрономия, видеоигры и др.

Технологическая независимость

Технологическая независимость России — важнейшая задача, связанная с обеспечением национальной безопасности и конкурентоспособности «в условиях, с одной стороны, ряда внешних и внутренних угроз технологического отставания и деградации российской экономики, с другой — открывающихся новых возможностей ускорения ее технологически ориентированного роста», говорится в Едином плане.

В документе предлагается оценивать достижение цели по технологической независимости с помощью специального индикатора, а именно: «комплексного индекса технологической независимости Российской Федерации». Если в 2025 году он составит 10,69%, то уже в 2026 году удвоится, а к 2030 году достигнет 100%, следует из плана. Формула расчета этого индекса в документе не раскрывается.

В Едином плане представлены целевые показатели по технологической независимости в разрезе отраслей, и не все из них предполагают рост до 100%. Например, в судостроении уровень суверенитета планируется повысить с 39% в 2024 году до 58% в 2030-м, в авиастроении — с 23 до 50%, в новых материалах и химии — с 43,4 до 100%.

Добиваться этого предполагается следующими мерами:

субсидирование ставок по кредитам;

проведение прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР);

создание системы послепродажного обслуживания воздушных судов и подготовки авиационного персонала для воздушных судов;

субсидирование производителям пилотных партий критически важного оборудования и т.д.

Цель по технологической независимости актуальна и для здравоохранения: здесь планируется увеличить ее уровень с 30% в 2024 году до 80% в 2030-м. Предполагается, что к этому времени доля отечественных лекарств в объеме рынка увеличится до 40%, а доля граждан, которые прошли лечение с применением новых биомедицинских и когнитивных технологий, достигнет 30%.