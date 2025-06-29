 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Родители стали меньше следить за временем детей в соцсетях

SuperJob: родители стали меньше следить за временем детей в соцсетях
Чем старше дети, тем меньше родители следят за их аккаунтами в соцсетях, следует из опроса SuperJob
Фото: dimakig / Shutterstock
Фото: dimakig / Shutterstock

Родители стали меньше контролировать проведенное детьми время в соцсетях, следует из результатов опроса сервиса по поиску работы SuperJob (есть у РБК).

Опрос проводился с 2 по 20 июня в 521 населенном пункте во всех округах России среди экономически активного населения старше 18 лет. В нем участвовали 3 тыс. респондентов. Среди опрошенных — родители детей 7–17 лет.

Каждый третий опрошенный родитель (32%) знает о наличии у детей семи–девяти лет профилей в соцсетях. Среди родителей детей 10–12 лет о существовании аккаунтов осведомлены 56%, а среди родителей подростков старше 13 лет — 79%.

Чем старше дети, тем меньше родители следят за их аккаунтами: если среди матерей и отцов младших школьников не отслеживают профили лишь 4%, то среди родителей 16–17-летних подростков — уже 49%.

Среди родителей детей семи–девяти лет ограничивают время в соцсетях 75%, а среди родителей 16–17-летних лимит вводят только 26%.

Родители назвали желаемый возраст начала подработки детей
Общество
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

«За последние три года мнения россиян сместились в сторону более раннего доступа к соцсетям: на 5 процентных пунктов выросла доля тех, кто считает допустимым регистрацию с 13 лет, и на столько же сократилось число противников детских аккаунтов. Количество родителей, которые знают о существовании профилей у детей семи–девяти лет, увеличилось на 16 п.п., и большинство из них уверены, что контролируют активность детей в интернете. Вместе с тем родители стали реже ограничивать время, проводимое младшими школьниками в соцсетях (минус 14 п.п.)», — говорится в исследовании.

30% родителей считают возможным появление у детей профилей в соцсетях с 13–15 лет, а 26% — с 16–17 лет. 13% одобряют создание аккаунтов в 10–12 лет, 3% — в 7–9 лет. 5% опрошенных считают, что возраст не имеет значения, а решение должно зависеть от желания ребенка. Каждый восьмой не одобряет регистрацию детей в соцсетях.

Женщины чаще мужчин считают, что доступ к соцсетям можно разрешить ребенку 10–12 лет (16% против 11% соответственно). Мужчины же чаще убеждены, что детям нельзя пользоваться соцсетями (14% против 11% среди женщин). 19% респондентов старше 45 лет уверены, что несовершеннолетним нечего делать в соцсетях.

Матери чаще отцов разговаривают с детьми о правилах безопасности в интернете (78 против 69%). 59% таких разговоров касаются общения с незнакомцами, 33% — защиты личных данных, а 16% — предостережений о переходах по подозрительным ссылкам, следует из контекстного анализа комментариев.

Ранее Superjob выяснил, что почти половина опрошенных родителей старшеклассников не контролирует траты карманных денег. Так, если 87% родителей детей младших классов следят за тем, на что ребенок тратит деньги, то старшеклассников — лишь 55%. 69% родителей младшеклассников и девять из десяти родителей подростков старше 11 лет дают детям деньги на карманные расходы.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Superjob родители школьники соцсети
Материалы по теме
Россияне стали щедрее давать на чай курьерам и официантам
Общество
Работодатели этим летом запланировали меньше корпоративов
Общество
Менее 20% россиян поддержали налоги для «профессиональных бездельников»
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 92,28 (+0,62) Инвестиции, 27 июн, 19:22 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 78,47 (+0,26) Инвестиции, 27 июн, 19:22
В эвакуированном торговом центре во Владивостоке не нашли утечку газа Общество, 09:11
Лавров исключил стратегическое поражение России Политика, 09:04
48 российских компаний объявили дивиденды в 2025 году: кто и сколько Инвестиции, 09:03
4 отрасли, где применяются большие языковые модели РБК и GigaChat, 09:00
У полуострова Шкота во Владивостоке загорелся катамаран с туристами Общество, 08:44
Суд вынес приговор по делу о покушении на экс-вице-премьера Ингушетии Политика, 08:23
Как заправляться на 5 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil, 08:05
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Родители стали меньше следить за временем детей в соцсетях Общество, 08:01
Топурия завоевал оставленный Махачевым чемпионский титул UFC Спорт, 08:00
Во Владивостоке эвакуировали ТЦ из-за утечки неизвестного газа Общество, 07:36
Над тремя регионами России за ночь сбили три беспилотника Политика, 07:26
Посол заявил, что Норвегия мешает российским ученым на Шпицбергене Политика, 07:19
Сенат США одобрил законопроект Трампа об увеличении потолка госдолга Политика, 06:59
ГОСТ с требованиями к школьной форме вступит в силу 1 июля Общество, 06:42