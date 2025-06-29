Родители стали меньше следить за временем детей в соцсетях

Чем старше дети, тем меньше родители следят за их аккаунтами в соцсетях, следует из опроса SuperJob

Фото: dimakig / Shutterstock

Родители стали меньше контролировать проведенное детьми время в соцсетях, следует из результатов опроса сервиса по поиску работы SuperJob (есть у РБК).

Опрос проводился с 2 по 20 июня в 521 населенном пункте во всех округах России среди экономически активного населения старше 18 лет. В нем участвовали 3 тыс. респондентов. Среди опрошенных — родители детей 7–17 лет.

Каждый третий опрошенный родитель (32%) знает о наличии у детей семи–девяти лет профилей в соцсетях. Среди родителей детей 10–12 лет о существовании аккаунтов осведомлены 56%, а среди родителей подростков старше 13 лет — 79%.

Чем старше дети, тем меньше родители следят за их аккаунтами: если среди матерей и отцов младших школьников не отслеживают профили лишь 4%, то среди родителей 16–17-летних подростков — уже 49%.

Среди родителей детей семи–девяти лет ограничивают время в соцсетях 75%, а среди родителей 16–17-летних лимит вводят только 26%.

«За последние три года мнения россиян сместились в сторону более раннего доступа к соцсетям: на 5 процентных пунктов выросла доля тех, кто считает допустимым регистрацию с 13 лет, и на столько же сократилось число противников детских аккаунтов. Количество родителей, которые знают о существовании профилей у детей семи–девяти лет, увеличилось на 16 п.п., и большинство из них уверены, что контролируют активность детей в интернете. Вместе с тем родители стали реже ограничивать время, проводимое младшими школьниками в соцсетях (минус 14 п.п.)», — говорится в исследовании.

30% родителей считают возможным появление у детей профилей в соцсетях с 13–15 лет, а 26% — с 16–17 лет. 13% одобряют создание аккаунтов в 10–12 лет, 3% — в 7–9 лет. 5% опрошенных считают, что возраст не имеет значения, а решение должно зависеть от желания ребенка. Каждый восьмой не одобряет регистрацию детей в соцсетях.

Женщины чаще мужчин считают, что доступ к соцсетям можно разрешить ребенку 10–12 лет (16% против 11% соответственно). Мужчины же чаще убеждены, что детям нельзя пользоваться соцсетями (14% против 11% среди женщин). 19% респондентов старше 45 лет уверены, что несовершеннолетним нечего делать в соцсетях.

Матери чаще отцов разговаривают с детьми о правилах безопасности в интернете (78 против 69%). 59% таких разговоров касаются общения с незнакомцами, 33% — защиты личных данных, а 16% — предостережений о переходах по подозрительным ссылкам, следует из контекстного анализа комментариев.

Ранее Superjob выяснил, что почти половина опрошенных родителей старшеклассников не контролирует траты карманных денег. Так, если 87% родителей детей младших классов следят за тем, на что ребенок тратит деньги, то старшеклассников — лишь 55%. 69% родителей младшеклассников и девять из десяти родителей подростков старше 11 лет дают детям деньги на карманные расходы.