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ПМЭФ-2025 ,  
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ВЦИОМ предупредил о грядущей «демографической зиме» и назвал пути решения

ВЦМОМ: для решения демографического кризиса России нужно снять табу с иммиграции
Сюжет
ПМЭФ-2025
Для решения проблемы есть три пути — увеличение продолжительности жизни, рост рождаемости и снятие «табу на миграцию», заявили во ВЦИОМе
Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / РБК
Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / РБК

Россия переживает «демографическую осень», за которой может последовать еще более сложный период — «зима», то есть дальнейшее ухудшение демографической ситуации, заявил в интервью «РИА Новости» генеральный директор аналитического центра ВЦИОМа Валерий Федоров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, демографический кризис в России можно решить за счет увеличения продолжительности жизни, роста рождаемости и снятия табу на иммиграцию. Он подчеркнул, что за исключением двух основных показателей демографии — продолжительности жизни и числа рождений — есть и третий — иммиграция, которая, по словам Федорова, остается под «общественным запретом».

«Не хочет наше общество, чтобы этот приток увеличивался», — сказал Федоров.

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Ранее на ПМЭФ гендиректор Фонда ВЦИОМа Константин Абрамов заявил, что добиться повышения рождаемости в России не удается из-за того, что граждане страны живут в свое удовольствие и руководствуются тем, что дети ограничивают личную свободу.

Генеральный директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы» Сергей Рыбальченко на той же дискуссии отметил, что суммарный коэффициент рождаемости в России уже год остается на низком уровне — 1,4 ребенка на одну женщину. Для обеспечения простого воспроизводства населения этот показатель должен быть как минимум 2,1. По его словам, текущий мировой средний показатель составляет 2,3 — и это исторически минимальное значение.

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Полина Дуганова
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