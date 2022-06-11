«Коммерсантъ» узнал об освобождении обвиняемого в хищении экс-зампреда ЦБ

Константин Корищенко вместе с предполагаемым подельником были арестованы в июне прошлого года по делу о растрате около 1,5 млрд руб. средств АКБ «Инвестбанк». Суд принял решение отправить бывшего зампреда под домашний арест

Фото: Пресс-служба Тверского суда / РИА Новости

Мосгорсуд освободил из СИЗО под домашний арест бывшего зампреда Центробанка России Константина Корищенко, который почти год провел под стражей по обвинению в хищении почти 1,5 млрд руб. из АКБ «Инвестбанк». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным газеты, решение об освобождении 63-летнего Корищенко принял судья Мосгорсуда Дмитрий Гордеев. Он рассматривал ходатайство следователей Следственного департамента МВД, которые просили продлить срок ареста Корищенко и его предполагаемому подельнику бизнесмену Максиму Пальчуну, обвиняемым в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК). Они были задержаны и заключены под стражу в июне прошлого года.

По словам собеседников газеты, защита Корищенко обращала внимание на то, что фигурантам «большого» дела о хищениях из кредитного учреждения, включая ранее осужденных, давно уже смягчили меры пресечения с содержания под стражей на домашние аресты. Между тем Корищенко, несмотря на возраст и заслуги, продолжал оставаться в СИЗО в обычной камере с «общеуголовным контингентом».

Адвокат Ринат Фахретдинов подчеркнул, что одновременно с освобождением его клиента следствие обратилось в суд с ходатайством об ограничении сроков ознакомления с материалами дела двумя неделями. По его словам, защита будет просить больше времени, так как остались неизученными большое количество вещдоков в виде электронных носителей.

Корищенко и Пальчун были задержаны днем 18 июня в рамках уголовного дела о растрате средств обанкротившегося АКБ «Инвестбанк».

По версии следствия, за несколько дней до отзыва лицензии у банка Константин Корищенко организовал хищение принадлежавших «Инвестбанку» паев на земельные участки в Истринском районе Подмосковья в ЗПИФ «Первый земельный» и «Четвертый земельный» общей стоимостью 1,4 млрд руб. Якобы был подписан договор об их списании с лицевых счетов Инвестбанка, открытых в АО «Объединенный специализированный депозитарий», в обмен на ничем не обеспеченный вексель московского ООО «Зодиак-трейд». Держателем паев от имени иностранной компании, по некоторым данным, являлся Максим Пальчун. Оба фигуранта расследования свою вину не признали.

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В период с 2002 по 2008 год Корищенко занимал должность заместителя председателя Центробанка, заведуя всеми облигационными программами и валютными операциями. В марте 2009 года был назначен генеральным директором Московской биржи, а в 2012-м возглавил АКБ «Инвестбанк». В декабре 2013-го ЦБ отозвал у «Инвестбанка» лицензию на осуществление банковских операций. В январе следующего года ЦБ подал иск о признании «Инвестбанка» банкротом, а уже в марте Арбитражный суд Москвы признал этот банк банкротом.

Корищенко как бывший член совета директоров «Инвестбанка» наряду с еще почти двумя десятками совладельцев и топ-менеджеров привлечен к субсидиарной ответственности по долгам банка. Весной 2017 года АСВ оценивало общую сумму в 40,5 млрд руб.